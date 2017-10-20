2018 ‘çevirme’ yılı

TRAFİK polisleri önümüzdeki yıl kuralları ihlal eden araç sürücülerine ceza yağdıracak. 2018’de 3 milyar 395 milyar lira para cezası kesilmesi hedefleniyor. 2017 yılı bütçe hedefi 3 milyar liraydı. Bu da yaklaşık yüzde 13’lük bir artışa denk geliyor.

Kamunun yeni yılda vatandaştan toplam 12 milyar 81 milyon 621 bin lira para cezası toplaması öngörülüyor. 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’na göre, yeni yılda tahsil edilmesi beklenen 12 milyar 81 milyon 621 bin liralık cezanın yüzde 36.6’sını idari para cezaları oluşturacak. Bu çerçevede yeni yılda başta trafik cezası olmak üzere 4 milyar 427 milyon 95 bin liralık idari para cezası toplanması bekleniyor.



2 milyar vergiden

Karayolu Taşıma Kanuna göre alınan idari para cezalarından 283 milyon 186 bin lira, çevre idari para cezalarından 56 milyon 829 bin lira ve diğer idari para cezalarından 4 milyar 47 milyon 46 bin lira idari para cezası tahsilatı yapılacağı tahmin ediliyor.Devlet, vergi ve diğer amme alacakları gecikme zamlarından 878 milyon 315 bin lira, diğer vergi cezalarından 2 milyar 77 milyon 888 bin lira tahsil

edecek.



10 yılda 17.8 milyar ceza

Türkiye’de, son 10 yılda sürücülere 18 milyar liraya yakın trafik cezası kesildi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) verilerine göre, 2007’den 2016 sonuna kadar polis sorumluluk bölgesinde trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, sürücülere



105.3 milyon trafik cezası kesildi. Kural ihlali yapan sürücülere 10 yılda 17 milyar 879 milyon lira para cezası işlemi uygulandı. Sürücülere en çok hız sınırını, emniyet kemeri takmama, cep telefonuyla konuşma ve alkollü araç kullanmadan ceza verildi.



445 milyar TL vergiden vazgeçecek



Devlet, gelecek 3 yıllık dönemde toplam 445.3 milyar liralık vergiden istisna ve muafiyet yoluyla vazgeçecek.



2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı verilerine göre, devletlerin gelir toplamını azaltan, standart vergi sisteminden ayrıcalıklar veya istisna ile muafiyetler olarak tanımlanan vergi harcamalarının gelecek yıl 132 milyar 141 milyon 880 bin 923 lira olması öngörülüyor. Devletin vergi harcamalarının 2019’da 147 milyar 986 milyon 42 bin 808 lirayı, 2020’de 165 milyar 180 milyon 541 bin 121 lirayı bulması bekleniyor.

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