2018 bütçesi, 12 günlük maratonun ardından kabul edildi

TBMM'DE 12 gündür devam eden 2018 yılı bütçe görüşmeleri sona erdi. 2018 yılı bütçesi 305 oyla kabul edildi.

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı kabul edilmesinin ardından teşekkür konuşmasını yapmak üzere kürsüye Başbakan Binali Yıldırım geldi.

"TÜRKİYE YALNIZ DEĞİLDİR"

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Türkiye olarak Kudüs için büyük gayret gösterdik. Destek veren tüm ülkelere teşekkür ediyoruz.

Türkiye'nin güçlü olması gerekir çünkü Türkiye, Filistin demektir, Kudüs demektir, Arakan demektir, Somali demektir, Yemen demektir. Türkiye yalnız değildir. Türkiye'nin güçlü olması demek mazlumların güçlü olması demektir.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

2018 yılında yatırım ve ihracata dayalı büyüme sağlayacağız. Onaylanan 2018 bütçesi ülkemiz adına hayırlı olacaktır.

Hep birlikte milletimize hizmet etmeye devam edelim. Yüce meclisi saygıyla selamlıyorum. 2018 bütçesi herkese hayırlı uğurlu olsun.