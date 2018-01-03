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2017’de ihracat arttı

2017 yılı ihracatı 157,1 milyar dolar ile tarihin en yüksek ikinci seviyesinde gerçekleşti

2017’de ihracat arttı

2017 yılı ihracatı 157,1 milyar dolar ile tarihin en yüksek ikinci seviyesinde gerçekleşti

03 Ocak 2018 Çarşamba 22:01
2017’de ihracat arttı
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BUNA göre, aralık ayı ihracatı yüzde 10,1 artışla 13,5 milyar dolar oldu. 2017 yılı ihracatı da TİM'in kapsamına girmeyen kalemlerle birlikte 157,1 milyar dolara ulaştı. Böylece aralık ayı tüm zamanların en çok ihracat yapılan aralık ayı olurken, 2017 yılında da tarihin en yüksek ikinci ihracat rakamı kaydedilmiş oldu. TİM verilerine göre ihracat rekoru 157,6 milyar dolar ile 2014 yılında gelmişti. İhracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "2018 yılında her ay ihracatı açıkladığımızda tarihi rekor olacak. 170 milyar dolarlık ihracata doğru hızla devam edeceğiz" dedi. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, "2017 ihracatta atılım yılı olacak demiştik. İhracatçılar olarak sözümüzü tuttuk. Bu sene 170 milyar dolarlık ihracat rakamını aşarak 2014'deki yıllık ihracat rekorunu da kıracağız. 2018 ihracatta rekorlar yılı olacak. Yıllık, aylık bazda, ihracatçı sayısı ve ihraç pazarlarında tüm rekorları alt üst edeceğiz" şeklinde konuştu.

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