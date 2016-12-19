'2017'den beklentimiz yüksek'

KARATAŞ, 2017 yılındaki büyüme beklentisi olarak ise yüzde 5-6’yı umduklarını söyledi. Küresel ve bölgesel siyasi politikaların ekonomiye yaptığı etkiye işaret eden Karataş, bu etkinin en çok görüldüğü sektörlerden birinin inşaat olduğunu kaydetti. İnşaat ve gayrimenkul sektörünün ülke ekonomisindeki önemine işaret eden Deniz Karataş, şöyle dedi: “GSMH’daki payı yüzde 20, iş gücü istihdamındaki payının yüzde 25’lerde olduğu düşünüldüğünde, Antalya'da SGK'da kayıtlı 400 bin işçinin 100 bininin inşaat sektöründe olduğu ve bu kişilerin çoğunun vasıfsız işçilerden oluştuğu, müteahhitliğe bağlı 300 ayrı iş kolunu harekete geçirdiği ve müteahhitliğin ekonominin çarklarını çeviren en önemli meslek grubu olduğu göz önünde bulundurulursa, 2017 yılından beklentilerimiz oldukça yüksek.

'KRİZDEN DERSLER ÇIKARMAK ŞART'

Öte yandan, özel sektörün iş hacmi içerisinde kentsel dönüşüm önem taşıyor. Bu anlamda, kentsel dönüşümün, 'yerli ve yenilikçi' üretimi destekleyecek şekilde uygulanması önem arz ediyor. Önümüzdeki dönemde inşaat sektörü açısından kalıcı ve hızlı bir iç talep artışı mümkün olabilecek. Artan nüfus, şehirleşme ile birlikte konut ve altyapı talebi, inşaat sektörünün geleceği hakkında olumlu bir bakış açısı sergiliyor. 2016 yılından çıkarılacak dersler ile daha sağlam adım atacak sektör yatırımcılarımız, 2017 yılında kazançlı çıkacak. Nitekim yeni yatırımlar yapmak durgunluk dönemlerini gidermek için önemli bir hamle.

'ENSEYİ KARARTMAK ÇARE DEĞİL'

Ülkemiz son aylarda gerçekten çok sıkıntılı zamanlar yaşadı. Ancak bu durumu olumluya çevirmek hepimizin elinde. Çalışmak, azimli olmak ve ümidi kaybetmemek zorundayız. Olumsuz bakmanın, enseyi karartmanın kimseye hiçbir şartta faydası olmaz. Bu ortamlar, normal şartlarda yapılmayacak kampanyaların, ele geçirilemeyecek fırsatların ortaya çıktığı dönemler. Amaç yatırıma teşvik etmek, ülkemizi güzel günlere ulaştırabilmek. Bu bilinçle hareketle 2016 yılının 2. yarısında, konut satışlarındaki düşüşü azaltmak amacıyla Bakanlar Kurulu'nun KDV oranlarını Mart ayına kadar geçici bir süreyle yüzde 18'den yüzde 8'e düşürmesi ve faizlerin de yüzde 1'in altına çekmiş ve sektörümüz hareketlenmişti.”

'ÖZEL SEKTÖRE CESARET VERİLMELİ'

2017 yılında kaliteli üretim hareketliliğin artacağını söyleyen Karataş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “2016 yılında bitmiş yatırımlarını, kaliteli konuta yönlendirenler kazandı, kaliteli konut üretiminin önemi de arttırdı. 2017 yılında da bu hareketliliğin devam edeceğini düşünüyorum. 2017 yılı ile kentsel dönüşüm projeleri, inşaat sektörü üretiminin artmasını sağlayacak potansiyele sahip. 'Ekonomide Dönüşüm Programları' ise genelde politika değişikliklerinin ve özellikle de istikrar, katma değerli üretim artışı, tasarruf ve verimlilik konularına verilen önemin göstergesi olarak memnuniyetle karşılanıyor. Kamu yatırımlarının hız kesmeden devamını mümkün kılacak ve özel sektörü yatırıma teşvik edecek ortamın hazırlanması önemli olmaya devam edecek.”

'YAPI RUHSATI ALIMINDA ARTIŞ VAR'

2017 yılı büyüme oranıyla ilgili de beklentilerini söyleyen Karataş, “Bizim için önemli göstergelerin başında yapı ruhsatları geliyor. İlk 9 aya baktığımız zaman yapı ruhsatlarının geçen yıla oranla yüzde 6,1 arttığını görüyoruz. Konut yapı ruhsatlarında bu artış yüzde 10 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla bizim inşaat sektöründe, inanılmaz diyebileceğimiz olumsuz olaylara rağmen korkulacak bir duraklama yok. 2017 yılı için de sektörümüzde büyüme oranı beklentimiz yüzde 5-6 civarında” diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.