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'2017'de sıfır yatırım'

ALTİD, krize rağmen Alanya'da yatak sayısının arttığını ve seneye de artacağını duyurdu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel "İmkansız" dedi

'2017'de sıfır yatırım'

ALTİD, krize rağmen Alanya'da yatak sayısının arttığını ve seneye de artacağını duyurdu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel "İmkansız" dedi

09 Ekim 2016 Pazar 22:31
'2017'de sıfır yatırım'
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ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Alanya'da turizmdeki krize rağmen yatak sayısında artış yaşandığını belirterek "Toplam 200 bin yatak kapasitesine sahip Alanya'da bu yıl 3 bin 100 yeni yatak faaliyete geçerken, bu rakama 2017'de 4 bin 300 yeni yatak daha eklenecek. Bu arzın durması lazım" dedi. 

'YOK DENECEK KADAR AZ'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise "Bu yıl devreye giren yeni yataklar, 2014-2015 yıllarında planlaması yapılan yatırımlara ait. Çünkü Alanya'da 2016 yılında yatırım planına alınan ve 2017 yılında faaliyete geçecek yeni bir konaklama tesisi yapılması söz konusu değil. 2017 için bize gelen yatırım yok denecek kadar az" dedi. 

'HÜKÜMET ARZI DURDURSUN'

Yücel, bu yıl turistik tesis dışında yatırım amaçlı ruhsat alanların sayısının da çok az olduğunu vurgularken, Alanya Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Akın Tabaklar ise "Hükümetten beklentimiz, yatak arzını bir süreliğine durdurması. Turizm sektörünün toparlanabilmesi için bu konu çok önemli" şeklinde konuştu.

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