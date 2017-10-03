200 milyar dolarla devler ligine girdik

BORSA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Himmet Karadağ, Varlık Fonu’nun hisse senedi ve diğer piyasalarda şu an herhangi bir işlemi olmadığını belirterek, “Ama olmamasını da beklememek lazım” dedi. Karadağ, Türkiye’nin kurmakta geç bile kaldığı ‘Varlık Fonu’ konseptinin hem OECD hem de G20 ülkelerinin neredeyse tamamına yakınında ekonomik bir aktör olarak aktif şekilde kullanıldığını söyledi.

Karadağ, fonun önümüzdeki dönemde ulaşacağı 200 milyar dolar büyüklükteki aktifle ‘devler liginde top koşturabileceğini ifade etti. Varlık Fonu’na devredilen varlıklarla ilgili ilave bir gündem bulunmadığını bildiren Karadağ, şöyle devam etti: “Devredilen varlığın gündemi neyse şu anda aynı gündemi takip ediyoruz. Sadece o varlıkları bir değere dönüştürdük. Şu anda değerleme çalışmaları devam ediyor.”

BIST’e henüz girmedik

Himmet Karadağ, Varlık Fonu’nun döviz hareketlerine müdahale aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin sorulara şu karşılığı verdi:

“Kuruluşun tamamlandığı önümüzdeki dönemlerde piyasa dengeleme amacıyla uluslararası örneklerde de bahsedilen diğer fonksiyonlar yüklenecek ama geçtiğimiz dönemde bu tür operasyonlara henüz başlamadık. Başlamadan borsa yükseldi. İşte ‘Varlık Fonu aldı da mı yükseldi, düştü, sat…’ Şu an özellikle hisse senedi ve diğer piyasalarda herhangi bir işlemi yok Varlık Fonu’nun. Ama olmamasını da beklememek lazım. Uluslararası piyasalarda da, Türkiye piyasasında da yoğun olarak menkul kıymet işlemi, menkul kıymetleştirme, katılma belgelerinin satılması, işte büyük şirketlerin, Varlık Fonu’nun çoğunluk hisselerine sahip olduğu Borsa İstanbul’un halka arzı gibi faaliyetlerde bulunabilir. Piyasayı dengede tutma anlamında da sonraki dönemlerde zaman zaman geçici müdahaleleri olabilir ama şu an öyle bir şey yok.”

Borsaya açmak için kapı kapı dolaşıyor

Borsa İstanbul’da yeni halka arzlar olacağını belirten Himmet Karadağ, şunları kaydetti: “Halka arz çalışmaları kapsamında büyük şirketleri dolaşıyoruz. Kişinin 1 milyar lira veya 1 milyar dolar büyüklüğünde şirketi var, işleri tıkırında... ‘Sizi halka açalım’ diyorsun. Kişi, ‘Ya efendim, baş ağrım yok. Zaten Maliye denetliyor, siz bir de bana borsa, SPK denetimi falan getireceksiniz. Ağrısız başıma bela alacağım’ diye düşünüyor.”