200 milyar dolar çektik ama yeterli görmüyoruz

BAŞBAKANLIK Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) ile Dünya Yatırım Tanıtım Ajansı Birliği (WAIPA) Başkanı Arda Ermut, Türkiye’nin 2016’da aldığı 12.3 milyar dolarlık yatırımın yüzde 57’sinin 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra gerçekleştiğini, yatırımcıların Türkiye’ye güveninin sarsılmadığını anlattı.

Türkiye’ye yatırımcı ilgisinin devam ettiğine dikkati çeken Ermut, şunları kaydetti: “Ülke olarak 2002’den bu yana, yani 15 yılda 200 milyar dolar yatırım aldık. Ancak biz bunu hiçbir zaman yeterli bulmadık. Dolayısıyla amacımız yatırımları, özellikle de katma değeri yüksek yatırımları ülkemize çekmek. Bu yılı geçen seneye göre daha iyi kapatmayı ümit ediyoruz. ”

Türkiye’nin 2002’den bu yana yıllık ortalama 13 milyar dolar yatırım çektiğini ifade eden Ermut, amaçlarının 2007 yılında ulaştıkları 22 milyar dolar yatırımı aşmak olduğunu vurguladı.

Yüzde 2’yi aşmalıyız

Arda Ermut, Türkiye’nin dünyada doğrudan aldığı yatırımların payını yüzde 2’nin üzerine çıkarmak istediklerine işaret ederek, “Türkiye Avrupa için vazgeçilmez. Çünkü verimlilik oranlarımız çok yüksek. Aynı üretim saatinde sağladığımız üretim kapasitesi ve kalitesi de yine çok fazla. Yatırımın ana unsurlarını oluşturuyoruz.”