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20 milyon çalışanın AGİ'si de arttı

Gelir İdaresi Başkanlığı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile ilgili konulara açıklık getirdi. Asgari ücretteki artışın ardından 2018’de en düşük AGİ 152.2, en yükseği ise 258.7 lira oldu

20 milyon çalışanın AGİ'si de arttı

Gelir İdaresi Başkanlığı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile ilgili konulara açıklık getirdi. Asgari ücretteki artışın ardından 2018’de en düşük AGİ 152.2, en yükseği ise 258.7 lira oldu

06 Ocak 2018 Cumartesi 08:51
20 milyon çalışanın AGİ'si de arttı
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ASGARİ ücretteki yüzde 14.2 artışla birlikte 20 milyon çalışanın asgari geçim indirimi (AGİ) de arttı. Buna göre 2018'de en düşük AGİ 152.21 lira, en yüksek de 258.76 lira oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı AGİ konusunda merak edilen konulara açıklık getirdi. Buna göre, nafakasını ödemeyen kocanın çocuk indirimi maaşından kesilecek. Evlatlık ve anne-babasını kaybeden torun için de indirimden yararlanılacak. Ücretli doğum iznine çıkıp da ücretinden gelir vergisi kesilenler de indirimden yararlanacak.

YETİM TORUN İÇİN DE ALINIYOR

Asgari geçim indirimi evlat edinilen çocuklar, nafaka verilenler, anne-babasını kaybeden torunlar dâhil 18 yaşını veya eğitim gören 25 yaşını doldurmamış çocuklar için uygulanıyor. Asgari geçim indirimi uygulamasında eşlerin her ikisinin ücretli olması durumunda çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden bağlı olduğun eşin bildirimine dâhil ediliyor. Çocuklar için asgari geçim indiriminden, boşanan eşlerden her ikisinin çalışması durumunda nafakaya hükmedilen eş yararlanabiliyor. Nafaka ödemesine karar verilmesine karşın yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin belgelendirilmesi durumunda çocuklar için indirimden yararlanamayacak.

AİLE DURUMUNU BİLDİRİN

Ücretlilerin, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında "Aile Durumu Bildirimi" ile işverene bildirimde bulunması gerekiyor. Evlenme, ölüm, boşanma gibi değişikliklerin işverene bir ay içinde bildirilmesi gerekiyor. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler işverene bildirilen tarih itibariyle uygulanıyor. Doğum nedeniyle ücretsiz izne çıkılan dönemde ücret alınması ve bundan gelir vergisi kesilmesi durumunda indirimden yararlanılabiliyor. Ancak ücretsiz izinli olunan dönemde gelir vergisi kesintisi yapılmadığı için indirimden yararlanılamıyor.

ASGARİ ÜCRETLİYE VERGİ KORUMASI

Hükümet, gelir vergisi matrahındaki değişiklik nedeniyle 5 milyon asgari ücretlinin gelirinin bin 603 liranın altına düşmesini önleyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bizim için asgari ücret ocak ayında neyse aralıkta da aynıdır. Bu sene gerçekleştirdiğimiz telafi edici düzenlemeyi aynı şekilde yapacağız. Ama bugüne kadar beklenen, hedeflenen enflasyon üzerinden yapılan bir sistematikten çıkarak biz mevcut enflasyon oranımızın da, 2 puan üzerinde olmuş olduğu bir asgari ücret seviyesi belirledik" dedi.

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Gelir İdaresi BaşkanlığıAsgari Geçim IndirimiAGİ
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