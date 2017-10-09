20 milyarlık pazarda ‘güvenle’ gezilecek

TÜRKİYE'DE 20 milyar liralık hacme sahip olması beklenen e-ticaret pazarında güçlü bir şekilde yer almak isteyen Turkcell, güvenli e-ticaret platformunu hayata geçirdi. İlk aşamada seyahat sitesi Fulltrip ve Blu TV’yi platforma dahil eden, hızlı giriş ve Paycell ile çok aşamalı güvenlik sağlayan Turkcell, Türkiye’nin e-ticarette fark yaratmasını hedefliyor.



Güvenli ödeme dönemi

İnternet üzerinden yapılan ticaret hacminin son dönemde hızla arttığını ve güvenli ödemenin daha da önem kazandığını belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell olarak özellikle son 2.5 yıldır önemli bir dönüşümden geçtiklerini ifade etti.

Bu dönüşüm sürecinde, küresel çapta kullanılan ürün ve servisleriyle bugün kendilerini dünyanın dijital operatörü haline geldiklerini belirten Terzioğlu, “Artık web siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden kendi müşterilerine hizmet veren şirketlerin de kendi platformlarını kısa sürede uçtan uca güvenli dijital altyapıya kavuşturmalarını Turkcell olarak biz sağlıyoruz” şeklinde konuştu.



E-ticaret yüzde 34 büyüdü



TÜSİAD’ın hazırladığı e-ticaret raporuna göre; Türkiye 46 milyon internet kullanıcısı ve yüzde 58’lik internet penetrasyonu ile dünyadaki önemli oyuncular arasında bulunuyor. 2013-2016 yılları arasında ortalama yüzde 34 büyüyen perakende e-ticaret hacmi, 2016 itibarıyla 17.5 milyar liralık bir hacmi oluşturuyor. Bu hacmin 2017’de 20 milyar lira olması bekleniyor. Türkiye akıllı telefon penetrasyonunda yüzde 65 oranla, dünya ortalamasının üstünde. Yüksek akıllı telefon penetrasyonu ve mobil internet kullanımı da dikkate alındığında mobil ticaret ile birlikte e-ticaretin büyük bir ivme kazanması bekleniyor. 2016’da e-ticaret işlemlerinin yüzde 19’u akıllı cihazlardan gerçekleşirken 2021’de bu oranın yüze 49’a ulaşacağı öngörülüyor.



3’te 1’i seyahat



Türkiye’deki e-ticaretin büyüme potansiyelinden bahseden Terzioğlu, e-ticaretin yaklaşık üçte birinin seyahat sektörü ile alakalı olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: Seyahat sektörü bizim açımızdan da Turkcell güvenli ticaret platformumuzu lanse etmek istediğimiz ilk segment oldu. Bu kapsamda iki uygulama paylaşacağız. Bunlardan ilki Fulltrip. Fulltrip, gelişmiş içeriği, 120 havayolu, 220 binden fazla otel, 4 binden fazla kiralama ofisi 250 farklı noktaya 1.000’den fazla tur seçeneği ile seyahatle ilgili tüm içeriği müşterilerimize sağlayan, müşterilerimiz seyahat ederken onlara gittikleri lokasyonla ilgili rehberlik hizmeti sunan bir seyahat sitesi. Turkcell müşterisi olsun ya da olmasın, cep telefonu numarasını bilen herkes, telefonu ile bu siteye girip hizmetlerden anında yararlanmaya başlayacak.”

Paycell ile güvenli ödeme altyapısı, hızlı giriş sayesinde telefon numarası ile güvenli üyelik girişi, BiP ile 7/24 müşteri hizmetleri kanalı gibi yenilikçi çözümler sunduklarını belirten Terzioğlu, “Bu servisler ile internet üzerinden alışveriş yapan kullanıcılar alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabiliyorlar. Kullanım alışkanlıklarına baktığımızda, insanların şifresini hatırladığı siteleri kullandığını gördük. Cep telefonu numarasını bilen herkesin hızlı giriş ileinternet sitelerine kolaylıkla giriş yapabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi herkesin, istedikleri Turkcell servisini kendi sistemlerine entegre edebilmeleri için de çalışmalarımız devam

ediyor” dedi.