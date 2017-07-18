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20 bin Türk Bitcoin’i takipte

Türkiye’de 20 bin yatırımcının euro’yu doları takip eder gibi, yılbaşından bu yana yüzde 145 prim yapan dijital para birimi Bitcoin ve Litecoin’in günlük fiyat hareketlerini takip ettiği belirlendi

20 bin Türk Bitcoin’i takipte

Türkiye’de 20 bin yatırımcının euro’yu doları takip eder gibi, yılbaşından bu yana yüzde 145 prim yapan dijital para birimi Bitcoin ve Litecoin’in günlük fiyat hareketlerini takip ettiği belirlendi

18 Temmuz 2017 Salı 09:59
20 bin Türk Bitcoin’i takipte
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DİJİTAL para birimleri, finans piyasalarının artık en önemli oyuncularından biri hâline gelmeye başladı. Kriptolu para kategorisinde yer alan Bitcoin ve Litecoin’e yatırımcıların ilgisi her geçen gün artarken, her iki para biriminin sağladığı kazançlar dudak uçuklatacak cinsten.

Öyle ki Bitcoin’in değeri yılbaşından bu yana 145.14, Litecoin ise yüzde 946.15 arttı. Doviz.com verileri de Türkiye’den dijital paralara büyük ilgi olduğunu gösteriyor. Türkiye’den her gün 20 binin üzerinde yatırımcı Bitcoin verilerini takip ediyor. Bitcoin 1 Ocak 2017’den bu yana yüzde 145.14 değer kazanarak 973.4 dolardan 2 bin 386 dolara tırmandı. Litecoin’in değeri yüzde 946.15 artarak 4.16 dolardan 43.52 dolara çıktı. Oysa Ocak 2017’den bu yana dolar yüzde 1.45, euro yüzde 9.86, sterlin yüzde 5.72, yen yüzde 3.63, BIST 100 yüzde 33.42 oranında artış gördü.

Bitcoin’de yılın ilk gününden itibaren sürekli bir dalgalanma yaşandı. Son 7 ay içerisinde Bitcoin’in değeri sürekli yükselen bir grafik ortaya koydu.

Nedir bu bitcoin?

Günlük 20 binden fazla kullanıcının takip ettiği Bitcoin, kriptolu (şifreli) para kategorisinde, açık kaynaklı bir kod olarak yayınlanmış bir dijital para birimi olarak biliniyor.

Gündelik hayatta kullanılan TL, dolar, euro, sterlin, gibi para birimleri gibi harcanabilen Bitcoin, hükümetlerin kontrolünde üretilmiyor. Litecoin ise dünyadaki herkese anında sıfır maliyet ödemeleri yapmayı sağlayan, kişiler arası sanal para birimi olarak biliniyor. Litecoin, merkezi bir makamdan bağımsız olarak, matematik ağı tarafından korunuyor ve bireylerin kendi maliyelerini kontrol etmelerini sağlıyor. 

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Son Güncelleme: 18.07.2017 11:07
Anahtar Kelimeler:
BİTCOİNLitecoin
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