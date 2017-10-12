2 yılın en iyi verisi

TÜRKİYE'NİN cari işlemler açığı Ağustos’ta aylık bazda 1 milyar 237 milyon dolar ile 2 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası’nın verilerine göre, cari işlemler açığı Ağustos’ta geçen yılın aynı ayına göre 171 milyon dolar azaldı. 12 aylık cari işlemler açığı

37 milyar 143 milyon dolardan 36 milyar 972 milyon dolara geriledi. Net hata noksan Ağustos’ta 1.61 milyar dolar oldu. Gizemli para girişi Ocak-Ağustos döneminde

1.58 milyar düşüş gösterdi.



Ekonomist Haluk Bürümcekçi cari açıkta gözlenen iyileşmede, hizmetler dengesinin bu yıl yüksek fazla vermesi ve birincil gelir dengesinin geçen yıldan düşük açık vermesinin etkili oduğunu söyledi.



37 milyar $’la kapanır



Dış ticaret açığının geçen yıldan yüksek açık vermesinin iyileşmeyi sınırladığına işaret veren Bürümcekçi, şunları söyledi: “Eylül ayı gümrük öncü dış ticaret verilerinin geçen yıla göre çok yüksek dış açığa işaret ederek cari açığın 40 milyar dolar civarına yükselebileceğini göstermişti. Manşet verideki bu gelişmenin yanı sıra, cari dengenin temel eğilimi açısından takip edilen enerji dışı cari denge

8.1 milyar dolara geriledi, enerji ve altın dışı cari denge 200 milyon dolar düşerek iyileşmeye devam etti.”

Odeabank Ekonomik Araştırma ve Stratejik Planlama Direktörü Ali Kırali de Ağustos’ta cari işlemler açığının beklentileriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştiğini kaydetti. Enerji ve altın hariç dengede 2.1 milyar dolar fazla oluştuğuna işaret eden Kırali, böylece 12 aylık cari açığın 37 milyara gerilediğini ifade etti.

Kırali, “Bu yıl cari açığın 2016’daki 32.6 milyar dolardan 37 milyar dolara yükseleceği yönündeki tahminimizi koruyoruz. Öte yandan önümüzdeki dönemde de finansman kalitesine ilişkin kırılganlıkların önemini koruduğunu düşünüyoruz” dedi.