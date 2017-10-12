Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
105323
ALTIN
151.795
DOLAR
3.6422
STERLİN
4.8192
EURO
4.3198
Hava kirliliği öldürüyor!
Hava kirliliği öldürüyor!
Apple, katlanabilir iPhone için çalışmaya başladı
Apple, katlanabilir iPhone için çalışmaya...
Twitter’dan kullanıcılarını sevindirecek yeni özellik
Twitter’dan kullanıcılarını sevindirecek yeni özellik
banner468

2 yılın en iyi verisi

Cari açık Ağustos’ta geçen yılın aynı dönemine göre 171 milyon dolar azalışla 1.2 milyar dolara indi. Cari açık aylık bazda Kasım 2015’ten bu yana en düşük seviyesini gördü

2 yılın en iyi verisi

Cari açık Ağustos’ta geçen yılın aynı dönemine göre 171 milyon dolar azalışla 1.2 milyar dolara indi. Cari açık aylık bazda Kasım 2015’ten bu yana en düşük seviyesini gördü

12 Ekim 2017 Perşembe 07:39
2 yılın en iyi verisi
banner404

TÜRKİYE'NİN cari işlemler açığı Ağustos’ta aylık bazda 1 milyar 237 milyon dolar ile 2 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası’nın verilerine göre, cari işlemler açığı Ağustos’ta geçen yılın aynı ayına göre 171 milyon dolar azaldı. 12 aylık cari işlemler açığı 
37 milyar 143 milyon dolardan 36 milyar 972 milyon dolara geriledi. Net hata noksan Ağustos’ta 1.61 milyar dolar oldu. Gizemli para girişi Ocak-Ağustos döneminde 
1.58 milyar düşüş gösterdi. 
 
Ekonomist Haluk Bürümcekçi cari açıkta gözlenen iyileşmede, hizmetler dengesinin bu yıl yüksek fazla vermesi ve birincil gelir dengesinin geçen yıldan düşük açık vermesinin etkili oduğunu söyledi. 
 
37 milyar $’la kapanır
 
Dış ticaret açığının geçen yıldan yüksek açık vermesinin iyileşmeyi sınırladığına işaret veren Bürümcekçi, şunları söyledi: “Eylül ayı gümrük öncü dış ticaret verilerinin geçen yıla göre çok yüksek dış açığa işaret ederek cari açığın 40 milyar dolar civarına yükselebileceğini göstermişti. Manşet verideki bu gelişmenin yanı sıra, cari dengenin temel eğilimi açısından takip edilen enerji dışı cari denge 
8.1 milyar dolara geriledi, enerji ve altın dışı cari denge 200 milyon dolar düşerek iyileşmeye devam etti.” 
Odeabank Ekonomik Araştırma ve Stratejik Planlama Direktörü Ali Kırali de Ağustos’ta cari işlemler açığının beklentileriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştiğini kaydetti. Enerji ve altın hariç dengede 2.1 milyar dolar fazla oluştuğuna işaret eden Kırali, böylece 12 aylık cari açığın 37 milyara gerilediğini ifade etti. 
Kırali, “Bu yıl cari açığın 2016’daki 32.6 milyar dolardan 37 milyar dolara yükseleceği yönündeki tahminimizi koruyoruz. Öte yandan önümüzdeki dönemde de finansman kalitesine ilişkin kırılganlıkların önemini koruduğunu düşünüyoruz” dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Cari AçıkAğustos
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ'ye finans sağlamaya devam eden Karteks Tekstil'e kayyum
FETÖ'ye finans sağlamaya devam eden Karteks Tekstil'e kayyum
34 bin liraya kadar ek ikramiye şansı
34 bin liraya kadar ek ikramiye şansı
Tek imzayla inşaat ruhsatı
Tek imzayla inşaat ruhsatı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim