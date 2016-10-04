2 yıl erken emekli olmanın yolu!

BİR kadın sigortalı, 1 Ocak 1997’de ilk kez SSK’lı olarak sigortalı olmuş ve iki yıl sonra memur olmaya hak kazanmış ve memuriyete başlamışsa SSK’lı olarak iki yıl daha erken emekli olabilir.

Uzun süre memur olarak çalışan kişilerden memur olmadan önce SSK girişleri olanlar için emeklilik hayallerinin biraz öne çekilmesi mümkün. İşte önce SSK’lı sonra memur olanlara erken emeklilik formülü... Bir kişinin ne zaman emekli olacağı ilk kez hangi tarihte sigortalı olduğuna göre belirlenir. İlk kez SSK’lı olunan tarih memur olarak emekli olacak kişiler için bir anlam ifade etmez. Diğer yandan önce SSK’lı sonra memur olan bir kişi SSK’lı olarak emekli olacaksa daha erken emekli olabilir.

YÜKSEK MAAŞ İÇİN DİKKAT

İlk kez 1 Ekim 2008 öncesinde memuriyete başlayan kişiler diğer statülerde geçen sürelerini ne kadar erken birleştirirlerse o kadar iyidir. Çünkü bu süreler emekliliğe esas aylıkların tespit edilmesinde değerlendirilmektedir. Bu işlemin emeklilik aşamasında yapılması halinde kamu idarelerinde eski ve yeni emeklilik keseneğine esas aylık intibaklar arasında farkı hesaplayacak program veya geriye dönük olarak memur maaş gösterge ve katsayı tablolarının bulunmaması nedeniyle farklar hesaplanamamakta ve bu durum memurların daha düşük derece ve kademeden emekli aylığı almasına neden olmaktadır.

ÖRNEKLE AÇIKLAYALIM: Örneğin 1 Ocak 1977 doğumlu bir kadın sigortalı, 1 Ocak 1997’de ilk kez SSK’lı olarak sigortalı olmuş, SSK’lı olarak 2 yıl çalıştıktan sonra memur olmaya hak kazanmış ve 1 Ocak 1999’da memuriyete başlamışsa SSK’lı olarak 2 yıl daha erken emekli olabilir. SSK girişinden dolayı 5.900 prim günü, 20 yıl sigortalılık ve 53 yaş şartları ile emekli olabilecek kadın sigortalı, emekli sandığından 20 yıl sigortalılık ve 55 yaş şartlarıyla emekli olabilecektir. Dolayısıyla emekliliğine 3,5 yıl kala SSK’lı olarak çalışmaya dönerek daha erken emekli olma imkanına kavuşabilir.

Ne getirir, ne götürür? Verdiğimiz örnekte 2 yıl daha erken emekli olabilecek kadın sigortalının SSK’lı olarak emekli olabilmesi için son 1.261 gün SSK’lı olarak çalışması gerekir. Dolayısıyla hesabını yapıp SSK’lı olarak emekli olmasına 1.261 gün kala memuriyetten ayrılıp SSK’lı olarak çalışmaya başlayacak bir kişi SSK’lı olarak emekli olabilir. Diğer yandan emekli aylıkları arasında farklılık söz konusu olacaktır. Emekli Sandığı statüsünden bağlanacak aylıklar SSK’lılığa göre daha yüksektir.

Yetim aylığı da devam eder DİĞER yandan emekli olacak kişinin ölüm aylığı alma hakkı varsa emekli olunacak statü daha da önemli hale gelebilir. Örneğin anne-babası emekli sandığı mensubu olan bir kadın sigortalı, anne-babasından yetim aylığı alamaz. Diğer yandan bu kişi SSK’lı olarak emekli olursa ve evli değilse hem erken emekli olur, hem de yetim aylığı alabilir.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.