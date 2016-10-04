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2 taksiti ödemeyen yandı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, borç yapılandırmada taksitle ödemeyi seçen mükelleflerin ilk iki taksiti mutlaka süresinde ödemesi gerektiğini söyledi

2 taksiti ödemeyen yandı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, borç yapılandırmada taksitle ödemeyi seçen mükelleflerin ilk iki taksiti mutlaka süresinde ödemesi gerektiğini söyledi

04 Ekim 2016 Salı 21:56
2 taksiti ödemeyen yandı
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YASA ile başta vergi daireleri olmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri ve belediyelere olan borçların da yapılandırıldığını hatırlatan Ağbal, şöyle devam etti: "Mükelleflerimiz, geçmişte farklı birçok nedenle kamuya olan bu borçlarını ödeyememiş olabilir. Şimdi biz elimizi uzatıyoruz ve 'bu eli tutun' diyoruz. Borçlarından kurtulmak ve önüne bakmak isteyen tüm vatandaşlarımızı kanunun getirdiği fırsatlardan yararlanmaya davet ediyorum. Başvurularını son gün olan 31 Ekim'e bırakmasınlar ve imkanı olan, yapılandırdığı borcunu peşin ödesin çünkü peşin ödeme yolu ile ceza ve faizlerden neredeyse tamamen kurtuluyorsunuz."
'2 TAKSİTİ ÖDEMEYEN KAYBEDECEK'
Kanunla, borçların taksitle ödenmesi imkanı da getirildiğini anlatan Ağbal, "Herkes kendine uygun taksiti seçebilir. Biz 6, 9, 12, 18 taksit seçeneği getirdik. Taksitler 2 ayda bir ödenecek. Azami 36 ay süre verdik. Tabii bu sürelere cüzi bir ek ödeme koyduk. Peşin ödeyenler ise bu ek ödemeyle karşılaşmayacak" dedi. Kanundan yararlanmak için getirilen çok önemli bir şart olduğunu da vurgulayan Ağbal, taksitle ödemeyi seçen mükelleflerin ilk iki taksiti mutlaka süresinde ödemesi gerektiğini, aksi halde yapılandırma ile elde ettikleri fırsatları kaybedeceklerini söyledi.
 
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Anahtar Kelimeler:
Maliye Bakanı Naci Ağbal
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