2 taksiti ödemeyen yandı

'2 TAKSİTİ ÖDEMEYEN KAYBEDECEK'
Kanunla, borçların taksitle ödenmesi imkanı da getirildiğini anlatan Ağbal, "Herkes kendine uygun taksiti seçebilir. Biz 6, 9, 12, 18 taksit seçeneği getirdik. Taksitler 2 ayda bir ödenecek. Azami 36 ay süre verdik. Tabii bu sürelere cüzi bir ek ödeme koyduk. Peşin ödeyenler ise bu ek ödemeyle karşılaşmayacak" dedi. Kanundan yararlanmak için getirilen çok önemli bir şart olduğunu da vurgulayan Ağbal, taksitle ödemeyi seçen mükelleflerin ilk iki taksiti mutlaka süresinde ödemesi gerektiğini, aksi halde yapılandırma ile elde ettikleri fırsatları kaybedeceklerini söyledi.
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