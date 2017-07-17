2 çocuklu emekliye 270 lira aile yardımı

TEMMUZ, hem emekliler hem memurlar için zam ayı oldu. 3 Temmuz'da zam oranlarının ortaya çıkmasının ardından, şimdi de artışların yansıtıldığı maaşlar yatırılmaya başladı. Milyonlarca memur Temmuz maaşını 3 zam yansıtılmış olarak cebine koydu. Yüzde 4 zam ve yüzde 2.92 enflasyon farkına, aile yardımındaki artış eklendi.
2 ÇOCUKLU MEMURA 322 TL
Memurların maaşlarına ilave edilen aile yardımı, Temmuz'da yükseldi. Memurlara çalışmayan eş için 204.99 lira eş yardımı ödeniyordu. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 48.03, 6 yaş üstü için 24.01 lira olarak uygulanıyordu. Bu tutarlar Temmuz'da yükseldi. Takvim'in haberine göre, eş yardımı 219.18 liraya, çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 51.35 liraya, 6 yaş üstü için 25.67 liraya çıktı. Böylece eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memurun aldığı toplam aile yardımı 301.05 liradan 321.88 liraya yükselmiş oldu.
KARAR ZAMANI GELİYOR
Bu arada, memurlara ödenen aile yardımının memur emeklilerine de yansıtılması gündemde. 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme görüşmelerinde, memur emeklileri için aile yardımı ödenmesi talebi de karara bağlanacak. Aile yardımının memur emeklilerine de ödenmesi kabul görürse, 2 çocuğu (6 yaş üstü) olan kişi 270.52 lira ek gelire kavuşacak. Memur emeklilerine aile yardımı verilmesi talebini toplu sözleşme masasına taşıyacak olan Memur-Sen, isteyeceği zam oranları için de çalışmalarını sürdürüyor. Her sendika üyelerinin fikir ve önerilerini topluyor. Toplu sözleşmede, memurlar ve memur emeklilerine önümüzdeki 2 yıllık dönem için 4 ayrı zam oranı tespit edilecek. Yüzdelik artışların yanı sıra seyyanen zammın da toplu sözleşmede konuşulabileceği ifade ediliyor.
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