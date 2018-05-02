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2 bin sığır daha yola çıkıyor!

Türkiye'nin et ithalatı yaptığı ülkelerden biri olan İrlanda'dan 2 bin sığır daha geliyor. Sığırlar önümüzdeki hafta gemiyle yola çıkacak.

2 bin sığır daha yola çıkıyor!

Türkiye'nin et ithalatı yaptığı ülkelerden biri olan İrlanda'dan 2 bin sığır daha geliyor. Sığırlar önümüzdeki hafta gemiyle yola çıkacak.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:50
2 bin sığır daha yola çıkıyor!
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İRLANDA basınında yer alan haberlere göre, Viastar firması Türkiye'ye yaklaşık 2 bin baş daha sığır ihracatı yapmaya hazırlanıyor. Her biri en az 400 kilogram ağırlığında olan hayvanlar haftaya Çarşamba günü İrlanda karasularından hareket edecek.

Söz konusu firma daha önce de Türkiye'ye iki ayrı kez ihracat yapmıştı. Son parti ile birlikte İrlanda'dan Türkiye'ye yapılan ihracat 7820 başa ulaşacak.

Öte yandan İrlanda'dan Türkiye bu yıl içinde ihraç edilen buzağı sayısı ise 2 bin 233 adet oldu.

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Türkiyenin Et Ithalatıİrlandadan 2 Bin Sığır
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