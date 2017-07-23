185 milyon kartla nakitsiz topluma

BANKALARARASI Kart Merkezi (BKM) 2017 yılının ilk 6 aylık verilerini açıkladı.

Haziran ayı sonunda Türkiye’de 60.4 milyon adet kredi kartı, 124.2 milyon adet de banka kartı kullanılıyor. 2016 yılının haziran ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 2’lik artış, banka kartı sayısında ise yüzde 8’lik artış görülüyor. Toplam kart sayısı ise 185 milyon adede yaklaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında artış gösterdi. 2017 yılının ilk 6 ayında kartlarla toplam 317 milyar TL tutarında ödeme yapılırken bu değer önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 büyüme olduğunu gösteriyor.



Kullanım trendi bu



BKM’nin paylaştığı verilerde, kartlı ödemelerdeki artışla beraber en fazla artışın hangi sektörlerde gerçekleştiği detaylı incelendiğinde, 2017 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre havayolları yüzde 27, kamu/vergi ödemeleri yüzde 21, araba kiralama yüzde 21, yemek yüzde 21 ve benzin ve yakıt istasyonlarının yüzde 20 ile en fazla artış gösteren sektörler arasında yer aldığı görülüyor.

Kartlı ödeme sistemlerinde ilk yarı verilerini değerlendiren BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, Türkiye’nin nakitsiz ödemeler toplumu hedefine emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Kartlı ödemelerde öne çıkan sektörleri de değerlendiren Dr. Soner Canko, “Havayolları, kamu/vergi ödemeleri ve araba kiralama gibi sektörler yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine oranla kartlı ödeme miktarları açısından ciddi artış yakaladı. Bu eğilimin sürmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



Yüzde 11 büyüme oldu



Kredi kartı ve banka kartı sayıları artarken kartlı ödemelerde yüzde 11 büyüme gerçekleştiğine dikkat çeken Canko, sözlerine şöyle devam etti: “Dijitalleşen dünya ile beraber internetten kartlı ödemeler de sektöre göre daha hızlı büyümesini sürdürüyor. Kartlı ödeme sektörünün büyümesiyle beraber nakit kullanımının hala yoğun olduğu mikro ödemelerde, banka kartı kullanımının yaygınlaştığını görüyoruz. Banka kartı kullanımının yaygınlaşması nakitsiz hayat yolunda önemli bir gelişme olurken bu yolda bir diğer önemli ödeme yöntemi olarak ise temassız teknolojisi ön plana çıkıyor.”



Nakit mi, kredi kartı mı? sorusu tarih oldu. Çin’de Soru: Wechat mi, Alipay mi?



Çin’de, özellikle kentlerde, yepyeni bir ekonomik olgu ortaya çıkmış görünüyor. Bu olgu borç, altyapı harcamaları veya günün diğer belli başlı ekonomik konularıyla ilgili değil. Yeni olgu, Çin’de artık kağıt veya madeni para aracılığıyla ödeme gerçekleştirme yönteminin giderek ve sistematik biçimde terk edilme olgusu. Çin Uluslararası Radyosu’nun haberine göre, Büyük Çin kentlerinde hemen hemen herkesin ödeme yapma kabiliyetine sahip bir akıllı telefonu var. Restoranlarda garson iki akıllı telefonla ödeme seçeneği olan- WeChat ile mi Alipay ile mi ödeme yapacağınızı soruyor. Kredi kartı ya da nakitle ödeme, ancak 3. 4. opsiyon olarak devreye giriyor. Bu durumun nasıl hızla hayatın bir parçası olduğu ilginç. Daha 3 yıl öncesine değin böyle bir yöntem söz konusu olmuyordu herkes nakit ödeme yapıyordu. GSR Firması yöneticisi Richard Lim, “Teknik bakış açısından bu, Çin’de ve de yalnız Çin’de meydana gelen en önemli inovasyonlardan biridir” diyor.

Turkcell ve Vodafone elektronik para ödeme kuruluşu iznini aldı



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri ile Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verdi. BDDK’nın Resmi Gazete’de yayımlanan izin kararına ilişkin açıklamada iki şirkete 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 15’inci maddesinin birinci fıkrası, 18’inci maddesinin ikinci fıkrası ve 19’uncu maddesi çerçevesinde elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine, anılan Kanunun 15’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işbu kararın Resmi Gazetede yayımlanmasına karar verildiği belirtildi.