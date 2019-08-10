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"17 yıllık AK Parti iktidarında ilk kez oldu" deyip güzel haberi verdi

Cari denge rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez cari fazla verildiğini söyledi.

EKONOMİ 09.08.2019, 12:49 Melike Temir
"17 yıllık AK Parti iktidarında ilk kez oldu" deyip güzel haberi verdi
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TÜRKİYE, son 12 aylık cari dengede yaklaşık 17 yılın ardından fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari dengenin fazla vermesine ilişkin, sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"EKONOMİDE ARZU ETTİĞİMİZ SEVİYEYE ULAŞACAĞIZ"

"Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık. Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik. Katma değerli üretime ve ihracata dayalı ekonomi için dönüşümü sağlayarak, cari fazladaki bu başarıyı kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için gerekli tüm adımları atacak ve ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşacağız."

#AK Parti #Berat Albayrak #iktidar
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