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167 milyar liralık KDV iadesi geliyor

Meclis'te görüşmeleri devam eden KDV reformu birçok sektörle ilgili radikal değişiklikler içeriyor. Toplam 167 milyar liralık KDV iadelerinde aslan payı 40 milyar lirayla inşaat sektörünün olacak

167 milyar liralık KDV iadesi geliyor

Meclis'te görüşmeleri devam eden KDV reformu birçok sektörle ilgili radikal değişiklikler içeriyor. Toplam 167 milyar liralık KDV iadelerinde aslan payı 40 milyar lirayla inşaat sektörünün olacak

18 Mart 2018 Pazar 10:39
167 milyar liralık KDV iadesi geliyor
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TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi devam eden KDV reformu; inşaat sektörünü yakından ilgilendiriyor. Tamamı iade edilmeyecek olan toplam 167 milyar liralık KDV iadelerinde aslan payı inşaat sektörünün olacak. Bina inşaatında 36.1 milyar, özel inşaatta 2 milyar, mimarlık ve mühendislik faaliyetlerinde 1.9 milyar liralık KDV iadesi olacağı ortaya çıktı.

KDV UYGULAMALARINDA İSTENİLEN SONUÇ ALINAMADI
 Türkiye'de uygulamada olan yüzde 1-8 ve 18 oranlarındaki KDV'de yüzde 1 ve yüzde 8 olarak olan uygulamalarda istenilen sonuçların elde edilemediği de belirlendi. Bu kapsamda yapılacak düzenleme sonrası halen yüzde 8 KDV uygulanan tekstil gibi sektörlerde bu oranın yüzde 18'e çıkarılabileceği ifade ediliyor.

ORANLARI GÖZDEN GEÇİRİYORUZ
 Maliye Bakanı Naci Ağbal, KDV'de iki aşamalı bir çalışma yaptıklarını belirterek ilk aşamanın iadeler, ikinci aşamanın ise yüzde 1 ve yüzde 8'nin dağılımının yeniden gözden geçirilmesi olacağını söyledi. Ağbal, "Gelir İdaresi Başkanlığımız ile Gelir Politikaları Genel Müdürlüğümüz, indirimli oran uyguladığımız bütün uygulamaları, yüzde 1 ve yüzde 8 olarak yaptığımız bütün uygulamaları gözden geçiriyor. Bu indirimli oran uygulamalarından beklenen amacı sağlamayanlarla ilgili düzenleme yapacağız" dedi.

İADENİN SEKTÖREL DAĞILIMI
KDV iadesinin firmalara dağılımı hakkında da bilgi veren Ağbal, 16 bin 150 işletmenin alacağının 1 milyon TL'nin üzerinde olduğunu kaydetti. 500 bin ila 1 milyon arası devreden KDV'si olan işletme sayısının ise 19 bin 309 olduğu, 250 bin ila 500 bin lira arasında KDV alacağı olan işletme sayısının da 37 bin 555 olduğunu dile getirdi. KDV iadesi alacağı tutarı 100 bin ila 250 bin lira arasında olan işletme sayısının ise 88 bin 129'i bulduğu, 50 bin ila 100 bin arası devreden KDV'si olan işletme sayısı 102 bin 435 adet olduğunu anlattı. Ağbal, 10 bin ila 50 bin lira arası devreden KDV'si olan işletme sayısı 405 bin 658, 10 bin liranın altında olan işletme sayısının da 1 milyon 245 bin 330 adet olduğunu kaydetti. Yetkililer ise, "Mesela, 10 bin lira alacağın altında olan işletmelerin muhtemelen önümüzdeki aylarda bu tutarı zaten satışlarıyla alabilecek" tespiti yaptılar.

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TürkiyeNaci AğbalEKONOMİ167 Milyar Liralık KDV IadesiKdv Iadesi
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