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16 yıldır ilk kez bu kadar arttı! Siirt fıstığı altınla yarışıyor

Siirt ekonomisine yılda 400 milyon TL gelir sağlayan Siirt fıstığında, bu yıl rekoltenin iyi olmasına rağmen artan fiyatlar, adeta altınla yarışıyor

16 yıldır ilk kez bu kadar arttı! Siirt fıstığı altınla yarışıyor

Siirt ekonomisine yılda 400 milyon TL gelir sağlayan Siirt fıstığında, bu yıl rekoltenin iyi olmasına rağmen artan fiyatlar, adeta altınla yarışıyor

10 Ekim 2017 Salı 12:08
16 yıldır ilk kez bu kadar arttı! Siirt fıstığı altınla yarışıyor
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SİİRT Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi Sorumlusu ve  Siirt Fıstık İşletme Tesisi Görevlisi  Erol Avcı,  Siirt fıstığının üreticiye katma değerini değerlendirdi.  Siirt fıstık fiyatlarının iç piyasada 50-55 TL, dış piyasada ise 100 TL'nin üzerine çıkmasının  Gaziantep ve  Şanlıurfa'daki tüccarların  Siirt'teki iç piyasaya yönelmesinden kaynaklandığını aktaran Erol, "Fıstık İşleme Tesisi ilimize katma değer sağlamaya başladı. Çünkü fıstık piyasası yükselmeye başladı. Bu sene fiyatların yüksek olmasının bir nedeni de  Gaziantep'te fıstık olmaması ve oradaki tüccarların ilimize yönelmesinden kaynaklanıyor. İç piyasada 50-55 liraya ulaşan fıstık dış piyasada 100 TL'nin üzerine çıktı. Hatta yurt dışındaki bazı istasyon ve hava alanlarında 13,5 euroya 250 gramının satıldığı görülebiliyor" dedi.

"FİYATLAR 16 YILDIR İLK KEZ BU KADAR ARTTI"

Uzun yıllar  Siirt'te fıstık satıcılığı yapan ve kaliteli fıstık ile il dışından sipariş alan Ramazan Özbilici, 16 yıldır ilk kez fıstık fiyatlarının bu kadar yükseldiğine tanıklık ettiğini söyledi. Özbilici, "İlimizde fıstıkta son yılların en yüksek rekoltesini elde ettik. Bu yıl rekolte çok iyi Allah bereket vermiş. Bizde fıstık kilosu 30-45 TL arasındadır. Oldukça rağbet var. Hem il içinden hem il dışından fıstığa ciddi bir talep var. Muhtemelen fiyatların artması bundan kaynaklanıyor" diye konuştu.
"100 LİRANIN ÜZERİNDE SATILIYOR"

Bazı vatandaşlar ise artan fiyatların arz-talepten kaynaklandığını,  Siirt fıstığına sadece il içinde değil, dış piyasada da ciddi bir rağbet olduğunu, artan rağbetin fiyatlara yansıdığını, dış pazarda bazı kuruyemişçilerde 100 TL'nin üstünde satıldığını söyledi.

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GaziantepErol AvcışanlıurfaEKONOMİAntepSİİRT FISTIĞI
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