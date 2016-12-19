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150 hileli ürün ifşa edildi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 96 firmaya ait 150 parti ürünün hileli olduğunu bildirdi

150 hileli ürün ifşa edildi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 96 firmaya ait 150 parti ürünün hileli olduğunu bildirdi

19 Aralık 2016 Pazartesi 21:36
150 hileli ürün ifşa edildi
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GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, sitesinden yaptığı açıklamada 96 firmaya ait 150 parti ürünün hileli olduğunu açıkladı. Bakanlık, 2012 yılından bu yana 642 firmaya ait bin 323 parti ürün tüketicinin bilgisine sunmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, sağlığın ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütülüyor.
SAHTEKÂRLAR AFİŞE EDİLİYOR
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bu Kanun kapsamında yayımlanan, 'Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik' gereğince, laboratuar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Tüketicinin sağlığı ve menfaatinin korunması ile sektörde haksız rekabetin önlenmesine yönelik bu uygulamamız ile bakanlığımızın yürüttüğü resmi kontroller ve firmaların otokontrol sistemlerine ek olarak tüketici aracılığıyla firma üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması, firmaların 'güvenilir gıda üretimi' ne teşvik edilmesi amaçlanıyor.
'TÜKETİCİ HEMEN ŞİKAYET ETSİN'
Bütün bu uygunsuzlukların tespit edilmesinde, bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikayet, BİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açık. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız açısından çok önem arz ediyor. Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 96 firmaya ait 150 parti ürünü bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunuldu. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 642 firmaya ait 1323 parti ürün tüketicinin bilgisine arz edildi. Gıda konusunda kamu otoritesi olan bakanlığımız, yasalarla verilmiş tüm yetkileri tereddütsüz kullanarak gıda güvenilirliğinin sağlanmasına ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak ve büyük bir titizlikle sürdürüyor."
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Anahtar Kelimeler:
GıdaTarımHayvancılık
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