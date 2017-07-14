15 Temmuz, şirketlere de ilham oldu

HATTA durum öyle bir hal aldı ki bu durumu fırsata çevirenler de oldu. Dünya Gazetesinden Kerem ÜLKER' in haberine göre Örneğin Sakarya’daki BH Huzur İnşaat, “Konforlu Yaşamın Yeni Adresi” sloganıyla satışa çıkardığı projeye Ömer Halisdemir Sitesi adını vermişti...Bu ve buna benzer “ticari zekalar”ın sayısındaki artışa toplumdan tepkiler çoğalınca Şehit Halisdemir’in ailesi yasal yollara başvurarak bunun yasaklanmasını talep etti.Öyle de oldu...Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in ismi kadar bu süreçte en fazla öne çıkan bir başka konu ise 15 Temmuz oldu.Boğaziçi Köprüsü’nün adı değiştirildi. Madeni paralara girdi. Kurulan okullar, hastaneler, kampüsler 15 Temmuz adıyla anıldı. Var olan mahalleler, sokaklar, otogarların ismi 15 Temmuz olarak değiştirildi.Şehit Ömer Halisdemir’de ortaya çıkan "ticarileştirme" yaklaşımı, 15 Temmuz’a da yansıdı...Başta inşaat olmak üzere birçok alanda 15 Temmuz furyası başladı.15 Temmuz’u marka haline getirmek isteyenler projelerine bu ismi verdi.Girişimciler yeni kurdukları şirketlerin adını 15 Temmuz yaptı. Var olanları da 15 Temmuz olarak değiştirdi.

İLK FARK EDEN ARMATÖRLER OLDU

Sadece İstanbul’da 15 Temmuz adıyla 5 şirket şu anda faaliyette. 15 Temmuz İnşaat Yapı Market, 15 Temmuz Turizm Emlak ve Taşımacılık gibi küçük şirketlerin yanı sıra sektörünün öncü isimlerinin kurduğu isimler de var bunlar arasında...Örneğin armatörler Salih Zeki Çakır ve Vehbi Koç gibi... 15 Temmuz’u ilk kullanan Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği Başkanı Salih Zeki Çakır, Türkiye’nin en büyük gemi şirketlerinden Sefine Tersanesi’nin de ortağı. Yalova’daki 140 bin metrekarelik alanda üretim yapan Sefine’nin hissedarı Çakır, 15 Ağustos 2016’da yani tam 1 ay sonra “15 Temmuz Denizcilik ve Ticaret” şirketini kurdu. Şirketin sermayesi 2 milyon lira. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Vehbi Koç ise sektörün önemli isimlerinden. Sefine’nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Koç, Eydo Denizcilik'in kaptan köşkünde oturuyor.

ÖNCE ASSAD, SONRA 15 TEMMUZ

Turizm sektörünün tanınan isimlerinden Erol Kıtay’a da 15 Temmuz ilham kaynağı oldu. İstanbul’da kurulu Bosphorus Line’ın ortağı olan Kıtay’ın hissedar olduğu firmanın adı “15 Temmuz Turizm Sanayi ve Ticaret”. Şirketin sermayesi 500 bin lira. Ortağı ise Suriyeli iş adamı Salahuddin Taha. Şirketin yüzde 75’i Taha’ya ait.Taha’nın sahibi olduğu bir şirket daha var 15 Temmuz adıyla. Onun da adı “15 Temmuz Petrol Ürünleri”... Bu şirket 2015’te kurulmuş. Daha önceki adı Assad Oil olarak görünüyor. Bu şirketin sermayesi ise 1 milyon lira.Yani kayıtlara bakılırsa 15 Temmuz; bazı iş adamlarına ilham, bazılarına da fırsat kapısı olmuş.