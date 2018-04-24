15 milyon yapı için imar barışında inşaat maliyetine bakılacak

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı’nın 15 milyon ihtilaflı yapıyı imar barışıyla kayıt altına alma planının detayları ortaya çıkıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 26 milyon yapının yüzde 60’ını ilgilendiren kaçak yapılaşma sorununun çözümü için çürük olmayan bağımsız birimlerde vatandaşın imara ve iskâna aykırılığını bildirerek, cüzi bir ücret ödenmesi karşılığında kayıt altına alınmasını öngören düzenlemeyi Meclis’ten çıkaracaklarını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre söz konusu bağımsız birimleri kayıt altına almak için istenilecek rakam, bağımsız birimin inşaat maliyetinin yüzde 3’ü kadar olacak.

3 MİLYAR TL KAYNAK

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın emlak vergisi için kullandığı bina inşaat maliyet bedellerinin gösterildiği cetvel baz alınarak yapılan hesapta, konutlar için bu tutar 750 liradan başlayıp 4 bin 548 liraya kadar gidiyor. Ancak, lüks ve 1’inci sınıf inşaatları çıkarırsak ortalamada normal 100 metrekarelik bir ev için iskân karşılığı ödenecek tutar bin 340 ile bin 896 lira düzeyinde olacak. Bakan Özhaseki buradan elde edilecek gelirin kentsel dönüşümde kullanılacağını açıkladı. Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre ortalama iskân maliyeti ve itilaflı birim sayısı göz önüne alınarak yapılan hesapta yeni iskân verilmesi karşılığında 3 milyar TL’lik bir kaynak elde edilecek.

‘SEKTÖRE HAREKETLİLİK GETİRİR’

Uygulamanın sektöre hareket getirceğini söyleyen GYODER Yönetim Kurulu üyesi mimar Murat Kalsın, “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları SPK’ya tabi oldukları için iskânı olmayan bağımsız birimler için herhangi bir tasarrufta bulunamıyorlar. Bu uygulama, şu an boş olan ticari ve ofis birimlerine talebi artırır ve sektöre canlılık getirir” dedi.

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım da konuyu olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiğini belirterek, “Bu binalardan alınacak harçların ‘Afet Yasası’ için gerekli olan kamulaştırma bedeli ve kira yardımı bütçelerine harcanacak olması da, sektörümüzde çok güçlü bir görevdeşlik yaratacaktır” dedi.

GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin de kayıt altına alınan yapılarla birlikte emlak vergisindeki eksik tahsilatların alınabileceğini belirterek, böylece vatandaşlar arasında eşitlik sağlanacağını dile getirdi.