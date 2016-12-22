1.5 milyon kişiye ekmek kapısı olacak

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, İstanbul Yeni Havalimanı çalışmalarının vaat edilen takvim içinde sürdüğünü belirterek, “İnşallah vaktinde İstanbulumuza, Türkiyemize ve bütün havacılık camiasına bu havalimanını kavuşturacağız” dedi. Keskin, Başbakan Binali Yıldırım’ın Avrasya Tüneli’nin açılışında İstanbul Yeni Havalimanı’nın 26 Şubat 2018’de devreye alınacağı açıklamalarının hatırlatılması üzerine, “Biz de buna riayet edip, işletme tarafı olarak bütün ajandamızı, iş planlarımızı buna göre ayarladık. İnşaat tarafı da bu şekilde. Büyük bir gayretle ve hızla odaklanarak çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

3.5 MİLYAR YOLCU

İstanbul Yeni Havalimanı bittiğinde yaklaşık 100 bin çalışan olacağını, bunların etkilediği alanlarla birlikte 1.5 milyon kişiye ekmek kapısı sağlanacağını aktaran Keskin “Havalimanımızda günde yaklaşık 230-250 bin misafirimiz olacak. Bunları ağırlamaya ve karşılamaya gelen de bir o kadar kişi olacak. Yaklaşık 100 bin de çalışanımız olacak. 600 bin kişilik ortalama bir ilimizden, İstanbul’da bildiğimiz birçok ilçenin nüfusundan fazla bir insan nüfusu havalimanında her gün devir daim olacak. 25 yılın sonunda, şu anki dünya nüfusunun yarısı kadar, 3.5 milyar yolcuyu ağırlamış olacağız” diye konuştu.

‘EZBER BOZAN’ HAVALİMANI

Keskin, havalimanının terminal içinde ve dışında sunacağı yolcu deneyimi ve iş fırsatlarıyla tam manasıyla ‘ezber bozan’ bir havalimanı olacağını ifade etti. Keskin “Diyelim ki havalimanına geldiniz, check-in yaptınız, biraz vaktiniz var. Akıllı telefonunuzu gezdirdiğinizde mağazalarda size özel kampanyaları görebileceksiniz. Artırılmış gerçeklikle size en yakın check-in alanı ve kapıyı görebileceksiniz” dedi.

1 GÜNDE TAŞINACAK

Yeni Havalimanı’na taşınma sürecine ilişkin soru üzerine Keskin “Bununla ilgili Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Türk Hava Yolları ve sektörün diğer paydaşlarıyla görüşüyoruz. Taşınma işlemi dünyada ‘big bang’ olarak tarif edilen şekilde bir günde gerçekleştirilecek. Söz gelimi İstanbul’un batısına ve kuzeyine olan trafiği belki bir müddet durduracağız. Çünkü havalimanı içinde bulunan araçların genişlikleri, süratleri günlük hayattakinden biraz farklı. Ayrıca havalimanı özel bir yer olduğu için bu teçhizatlar belki havadan emniyet güçlerinin desteğiyle taşınacak. Dolayısıyla taşınma bir günde olacak” ifadelerini kullandı.

Metroyla 25 dakİka

Keskin, İstanbul Yeni Havalimanı ulaşımına katkı sağlayacak Gayrettepe-Yeni Havalimanı metrosunun ihalesinin yapıldığını, böylece Gayrettepe’den yeni havalimanına 25 dakika içerisinde ulaşımın sağlanacağını söyledi. Keskin, metro hattının, havalimanı açılışına yetişecek şekilde inşaatına başlandığını da aktardı. 5 bin personel, 7 bin kamerayla ekstra güvenlik Güvenlik önlemlerinin nasıl olacağına ilişkin soru üzerine Keskin, ekstra güvenlik önlemlerinin olacağını ancak bunların yolcuya özel yük getirecek önlemler olmadığını ifade etti. Keskin, şunları söyledi: “Havalimanın içinde ve dışında 7 bin kamera olacak. Örneğin sistemimiz bir yolcu unutarak ya da kasten bagajından ayrıldığı zaman hemen orada bir problem olduğunu anlayacak ve diğer kameraları da oraya yöneltip, ne zaman ve kimin ayrıldığını anlayarak gerekli birimlere ikaz edecek. Eğer unutulan bir çanta ise sahibiyle buluşturulacak. Projenin tamamında 5 binin üzerinde güvenlik personeli görev alabilir.”



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