140 yıllık hayal gerçek oluyor

KARADENİZ'İN dağlarını viyadük ve tüneller yardımıyla aşan Karadeniz- Akdeniz Yolu'nda zor bölüm tamamlanma aşamasına geldi. Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, "Geçtiğimiz asrın rüyası, Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen Karadeniz-Akdeniz yolu son derece önem arz ediyor.

Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen projeyi Sultan 2. Abdülhamid Fransızlara çizdirmişti. Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan en kestirme yol burasıdır. Ordu - Mesudiye üzerinden Koyulhisar'a, oradan da Sivas'a iniyor. Buradan da Osmaniye'ye kadar uzanıyor" dedi. Ulaştırma, Denizcilik ve haberleşme Bakanlığı, son 13 yılda gerçekleştirdiği 260 milyar liranın üzerinde yatırımla aralarında Marmaray, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT), Ordu - Giresun Havalimanı gibi büyük projeleri hayata geçirdi.

İstanbul'a 3. havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü), İstanbul-İzmir Otoyolu, Kars-Bakü-Tiflis demiryolu hattı, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin de yapımına başladı. Asrın dev projeleri bir bir hayata geçerken, bir sevindirici haber de Karadeniz- Akdeniz yolundan geldi.

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen, İkinci Abdülhamid zamanında projesi çizilen 600 kilometrelik Karadeniz - Akdeniz Yolu 2017 yılında hizmete giriyor. Karadeniz'in dağlarını viyadük ve tüneller yardımıyla aşan yolda zor bölümün tamamlanma aşamasına gelindiğine işaret eden Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, "Geçtiğimiz asrın rüyası, Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen Karadeniz Akdeniz yolu son derece önem arz ediyor. Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen projeyi Sultan 2. Abdülhamid Fransızlara çizdirmişti. Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan en kestirme yol burasıdır. Ordu - Mesudiye üzerinden Koyulhisar' a, oradan da Sivas'a iniyor. Buradan da Osmaniye'ye kadar uzanıyor" dedi.

3'ÜNCÜ ETAP 2017'DE TAMAM

600 kilometrelik yolun 3 bölümden oluştuğunu ve 2 sene sonra tamamlanacağının altını çizen Vali Balkanlıoğlu; "Bu yol 3 bölümlü bir yol. Ordu - Sivas arası 2 parça halinde ve bunlar ihale edildi. Bu yol üzerinde çok zor arazi koşulları var ve ancak tünellerle aşılabiliyor. Ordu - Mesudiye arasına toplam uzunluğu 12 kilometreyi bulan 22 adet tünel yapıldı. Bunlara ilave olarak bağlantı yolları ve viyadükler yapıldı. Şuanda 1. etap bitmek üzere, ikinci etabı ise seneye bitiyor. Üçüncü etabın ise 2017'de tamamlanması planlanıyor. Yani 2 sene sonra burası ulaşıma açılmış olacak" diye konuştu.

GAP, KARADENİZ'E BU YOLLA BAĞLANACAK

Karadeniz Akdeniz Yolu'nun GAP 'ı Karadeniz'e bağlayan en kestirme yol olacağını savunan Vali Balkanlıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Sultan Abdülaziz ve İkinci Abdülhamid'in rüyası gerçekleşmiş oluyor. Biz de bundan onur ve gurur duyuyoruz. Türk mühendis ve mimarlarının eserleri olarak yaklaşık 30 km tünellerle açılan bu yol bitme aşamasına geldi. Ordulular ve özellikle sahili olmayan iller heyecanla bu yolun açılmasını bekliyor. Ordu'dan Adana'ya, Osmaniye'ye kadar uzanacak olan Karadeniz Akdeniz Yolu, Gaziantep, Şanlıurfa civarına da bağlanarak, oranın bütün ihraç ürünlerini Karadeniz'e, Karadeniz'in ihraç ürünlerini de oraya en kestirme yoldan ulaştırmış olacak. İnşallah ileride yapılacak olan bir limanla da bu yol taçlandırılmış olacak. Böylece ulaşım arterlerinin artması ile ticaret ve turizmde de artış sağlanmış olacaktır."

KAYSERİ'YE 5 SAAT

Karadeniz - Akdeniz Yolu'nun bitirilmesi ile Sivas ve Kayseri gibi illerin sahile kavuşacağını belirten Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, "Ordu - Mesudiye arasındaki 88 kilometre 3 saatte gidiliyordu. Şimdi ise burası yapılıp açıldığında mesafe 1 saate düşüyor. Hatta biz 45 dakikaya kadar düşeceğini tahmin ediyoruz. 5 saat süren Ordu- Sivas yolu ise 3 saate düşecek. Kayseri ya da Sivas'tan yola çıkan vatandaşlarımız da 3 - 5 saatlik bir karayolu yolculuğu ile rahatlıkla Karadeniz sahiline ulaşmış olacak" dedi.