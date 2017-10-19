130 maddelik torbadan, devletin kasasına 30 milyar lira girecek

MALİYE Bakanlığı, Meclis'te görüşmeleri süren 130 maddelik torba tasarıyla ilgili etki analizi yaptırdı. Paketin ekonomiye 30 milyar liralık etki yaratması bekleniyor. Analizde dikkat çeken başlıklar şöyle:

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANA 1.8 MİLYARLIK DESTEK: Gelir vergisi tarifesi nedeniyle bazı asgari ücretlilerin gelirinin bin 404 liranın altına düşmemesi için yapılan düzenleme nedeniyle gelecek yıl 700 milyon liralık bir gider öngörülüyor. 2018'de bu kapsamdaki asgari ücretliler için 1.1 milyar lira destek sağlanacak.

İLETİŞİM FATURASI DÜŞÜYOR: Özel İletişim Vergisi'nin tek oranda birleştirilmesiyle gelecek yıl mevcut sisteme göre net 900 milyon lira daha az vergi tahsilâtı öngörülüyor.

KİRA GÖTÜRÜSÜYLE KAZANÇ: Kira gelirlerinde uygulanan götürü gider oranı yüzde 25'ten 15'e düşüyor. Bu düzenlemeyle gelecek yıl 1 milyar liranın üzerinde ilave vergi geliri bekleniyor.

MTV'DEN 850 MİLYON TL: Mevcut araçlar için artırılan motorlu taşıtlar vergisinden 700 milyon TL, gelecek yıl ilk defa satışa konu olacaklardan 150 milyon TL gelir artışı öngörülüyor.

FATİH'E 1 MİLYARLIK DESTEK: Fatih projesinin KDV ve bazı vergilerdeki istisnalarının mali yükünün 2018'de gerçekleşecek kısmından 1 milyar lira öngörülüyor.

LOJMAN SATIŞI KAZANDIRACAK: Gelecek yıl yaklaşık 3 bin kamu konutunun değerlendirilmesiyle 500 milyon lira gelir elde edilecek.

MAKARON VE GAZOZDAN 1.5 MİLYAR: Makaronların ÖTV kapsamına alınmasından 1 milyar, meyveli gazoz ve enerji içeceklerinden de 500 milyon lira gelir elde edilecek.

TAŞINMAZDAN 730 MİLYON TL: Kurumların 2 yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançlara uygulanan istisnanın yüzde 50'ye düşürülmesiyle 730 milyon lira devletin kasasına girecek.

KURUMLAR VERGİSİ'NDEN KASAYA 6.4 MİLYARLIK KAYNAK: Kurumlar vergisinin 2018-2020'de yüzde 22'ye çıkmasıyla devletin kasasına 6.4 milyar lira girecek.

SAVUNMAYA 8 MİLYAR LİRA

Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na vergi tahsilatları üzerinde verilen payın artırılarak yeniden belirlenmesiyle 8 milyar lira etki öngörülüyor.

TELEKOMDA 1.3 MİLYAR LİRALIK SORUN ÇÖZÜLECEK

Telekom sektörünün 1.3 milyar lirayı bulan geçmişe yönelik tüm ihtilafları çözülecek. Elektronik ticaretle uğraşan mükelleflere bilgibelge toplama yükümlülüğü getiren maddeyle kayıt dışılıkla daha etkin mücadele edilecek. Böylece 500 milyon lira ek vergi geliri sağlanacak. İmalat sanayi yatırımlarında inşaat faaliyetlerinde sağlanan KDV istisnasının 2018'e uzatılmasıyla iadelerde 230 milyon lira artış bekleniyor. Şans oyunlarından 290 milyarlık gelir hedefleniyor.