1.3 milyon için daha çok tesis açmalıyız

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Hilton Bomonti Otel’de düzenlenen Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 10. Avrupa Bölge Toplantısı’na katıldı. Başbakan Yıldırım, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin son 10 yılda istihdama katılım açısından yüzde 45’lerden, yüzde 55’lere yükseldiğini söyledi.

Her yıl iş gücüne katılımın, bulunan iş sayısından fazla olduğunu anlatan Yıldırım, “Türkiye her yıl 1 milyon vatandaşına iş buluyor. Bu ne demektir? Yeni fabrikalar ve iş alanları açılıyor ama istihdama katılım 1 milyon 300 bin. Demek ki daha fazla fabrika, tesis açmamız, daha fazla iş alanı oluşturmamız lazım. Bunu da neyle yapacağız? İstikrarla yapacağız. İstikrar, güçlü iktidar ve ekonomi her şeyin çözümüdür. Toplumsal barışa, farklılıklarımızı zenginlik olarak görme anlayışı ile sorunlarımızı çözeceğiz” dedi.

3 kat büyüdük

Türkiye ekonomisinin 3 kat büyüdüğünü anlatan Başbakan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti: “Kişi başı milli gelir 3 kat büyüdü. Yeni orta vadeli programda üç, dört yıllık programda Türkiye 2020’de orta gelir grubundan, yüksek gelir grubu ülkeler arasına geçmiş olacak. Reform ve icraatlerimizi, insan odaklı anlayışla, yatırım, istihdam, üretime öncelik veren, refahın daha da adil paylaşımını ön gören hedefler çerçevesinde yeniden gözden geçirdik. Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusu hem bizim ülkemiz hem de civarımızdaki ülkeler için önemli bir fırsat olmaya devam edecek.”

Ulusal Genç İstihdam Stratejisi tamamlandı

Başbakan Binali Yıldırım, büyük önem verdikleri genç işsizliğin önüne geçmek için ‘Ulusal Genç İstihdam Stratejisi’ni hedeflediklerini ve bu belgenin tamamlanmak üzere olduğunu ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti: “Hükümet olarak istihdam alanındaki temel yaklaşımımız daha fazla daha nitelikli iş imkanı oluşturmaktır. Burada çalışma barışı ve çalışanlarımızın huzuru, bizim önceliğimizdir. Bu amaca yönelik olarak bir yandan ekonomi büyürken, diğer yandan mevcut iş gücü, potansiyelimizin niteliklerine uygun emek, alın teri ve istihdam dostu bir büyümeyi hedefliyoruz. İş gücü piyasasının daha etkin işlediği bir ortamda işsizliği kalıcı şekilde makul oranlara indirmeyi amaçlıyoruz. İşsizliği azaltmak, iş gücü piyasalarında arz ve talep uyumunu sağlamak, daha planlı şekilde ihtiyaçları karşılamak üzere sürekli bir çalışmayla iş dünyasının taleplerini analiz ediyoruz. Buna bağlı olarak mesleki eğitim başta olmak üzere politikalarımızı geleceğe yönelik şekillendiriyoruz. Çalışma hayatının düzenlenmesi konusunda atacağımız daha birçok adım var. İşçi, memur sendikalarımız, işverenlerimiz, hükümet, bakanlığımız bir mutabakat içinde. ‘Ben yaptım oldu’ anlayışıyla değil. Karşılıklı görüşerek, konuşarak, ülke gerçeklerini, ülke ihtiyaçlarını dikkate alarak bütün kesimlerin makul bir zeminde buluşmasını sağlayarak başaracağız. Bu kolay bir iş değil. Oksijen ile ateş gibi. Farklı beklentileri makul bir yerde buluşturmak... Asıl başarı buradadır. İki tarafı da mağdur etmeyecek şekilde.”