1200 TL zam için başvuru süresi doluyor!

Dr. Sadettin Orhan, "5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 67. maddeyle, sadece 2016 yılında emekli olanlar için geçerli olmak üzere, normal maaş hesaplamasına 100 lira ilave ediliyor. 1 Ocak 2017 itibariyle başvuru yapacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu zam yansıtılmayacak" ifadelerini kullandı.
SGK'YA GİTMEDEN BAŞVURU MÜMKÜN
800-900 TL aylık bağlanan emekliler için ilave 100 TL'nin önemli bir zam olduğunu vurgulayan Orhan, bizzat SGK'ya gitmeden, 31 Aralık 2016 gününün sonuna kadar e-devlet üzerinden veya iadeli taahhütlü postayla da emeklilik başvurusu yapılabildiğine dikkat çekiyor.
SGK'ya iadeli taahhütlü postayla başvuru yapılması halinde, dilekçenin postaya verildiği tarih başvuru tarihi olarak kabul ediliyor. Aylık bağlama işlemleri daha sonra da sonuçlansa, posta tarihi 31 Aralık 2016 ve öncesi ise, 100 TL'lik ilave zamdan yararlanılabiliyor.
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