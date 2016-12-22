1200 lirayı almak için acele edin!

31 ARALIK SON GÜN

2016 yılı sonuna kadar dilekçe vererek emeklilik kararı aldıranlar için bu zam geçerli olacak ve maaşlarına eklenecek. SGK Uzmanı Dr. Sadettin Orhan, söz konusu zammın SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsadığını ve 31 Aralık 2016 tarihine kadar başvurulması halinde bu zamdan yararlanılacağını ifade etti.

1 OCAK'TA ZAM YANSITILMAYACAK

Dr. Sadettin Orhan, "5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 67. maddeyle, sadece 2016 yılında emekli olanlar için geçerli olmak üzere, normal maaş hesaplamasına 100 lira ilave ediliyor. 1 Ocak 2017 itibariyle başvuru yapacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu zam yansıtılmayacak" ifadelerini kullandı.

SGK'YA GİTMEDEN BAŞVURU MÜMKÜN

800-900 TL aylık bağlanan emekliler için ilave 100 TL'nin önemli bir zam olduğunu vurgulayan Orhan, bizzat SGK'ya gitmeden, 31 Aralık 2016 gününün sonuna kadar e-devlet üzerinden veya iadeli taahhütlü postayla da emeklilik başvurusu yapılabildiğine dikkat çekiyor.

100 LİRALIK İLAVE ZAM

SGK'ya iadeli taahhütlü postayla başvuru yapılması halinde, dilekçenin postaya verildiği tarih başvuru tarihi olarak kabul ediliyor. Aylık bağlama işlemleri daha sonra da sonuçlansa, posta tarihi 31 Aralık 2016 ve öncesi ise, 100 TL'lik ilave zamdan yararlanılabiliyor.





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