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12 milyon kişi için devletten emeklilik teşviki

Milyonlarca ev kadını için umut kapısı olan esnek, uzaktan çalışma, isteğe bağlı sigorta, geçici işe güvence konusunda her gün yeni bir adım atılıyor. Hükümet, sayısı 12 milyonu bulan ev kadınlarının “ev sigortası” yaptırarak emekli olmaları için adeta seferberlik gerçekleştirdi

12 milyon kişi için devletten emeklilik teşviki

Milyonlarca ev kadını için umut kapısı olan esnek, uzaktan çalışma, isteğe bağlı sigorta, geçici işe güvence konusunda her gün yeni bir adım atılıyor. Hükümet, sayısı 12 milyonu bulan ev kadınlarının “ev sigortası” yaptırarak emekli olmaları için adeta seferberlik gerçekleştirdi

15 Ocak 2018 Pazartesi 14:43
12 milyon kişi için devletten emeklilik teşviki
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İŞGÜCÜNE KATILIMA DESTEK
Hükümet, ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primi yatırmasını teşvik ederken, evden, uzaktan çalışma ile işgücüne katılımını da özendiriyor. Bu kapsamda kadınlara yönelik istihdam garantili kursların sayısı da artırılıyor. Ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalı olabilmesi için 18 yaşından büyük ve başka yerde çalışmama şartı var. Ayrıca havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, dokuma, örgü, nakış, turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, ip, yapma çiçek, süs eşyaları gibi kendi imkânlarıyla çalışıp üreterek satışını yapmaları gerekiyor. Ancak ticari, tarımsal ya da mesleki faaliyetlerde bulunanlar bu kapsamda bulunmuyor.

DUL AYLIĞI ALANA DA SİGORTA

Başvuru için vergi dairesinde gelir vergisi mükellefi olmadıklarına yönelik yazı almaları gerekiyor. Ardından da “isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi” doldurmaları yeterli oluyor. Babasından dul aylığı alan kadınlar da isteğe bağlı sigortalı olabiliyor. Kadınlara yönelik istihdam garantili kursların da sayısı artırılacak. Bugüne kadar eğitim programları ve kursların da etkisiyle 100 bin ev kadını isteğe bağlı sigorta yaptırdı.

ÜÇTE BİRİ NE EĞİTİMDE NE İŞTE
Kadın nüfusu 39.771
15 yaş üstü 30.330
İşgücü 10.470
İstihdam 8.907
İşsiz 1.568
İşgücüne katılmayan 19.860
İşsizlik (%) 14.9
İstihdam (%) 29.4
İşgücüne katılım (%) 34.5
Eğitim ve istihdamda olmayan (%) 36.3

100 BİN KADINA ALTIN BİLEZİK
Hükümet , Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) projesi ile 100 bine yakın kadına “altın bilezik” takarken, Anadolu kadınları markalaşmaya başladı. Anadolu kadınının yaptığı el sanatları, nakışlar, taş- gümüş işlemeler, yöresel bebekler, hediyelik eşyalar, sabunlar büyük şehirlerde pazarlanacak. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, bu uygulama ile Anadolu kadınının kazancının artacağını ve marka yaratabileceğini söyedi.

Kaynak:haber7

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Anahtar Kelimeler:
EmeklilikEmeklilik TeşvikiEKONOMİ
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