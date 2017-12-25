110 bin memur alınacak

YILDIRIM, dün yaptığı basın toplantısında yeni memur alımıyla ilgili şunları söyledi: "2018’de devletin verdiği hizmetlerin daha kaliteli daha eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için Sağlık Bakanlığı'na 36 bin sağlık personeli alacağız. Milli Eğitim Bakanlığı'na 20 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz ve Adalet Bakanlığı'nda da çeşitli hizmetlerde çalışmak üzere zabıt katibi, infaz koruma memuru gibi 15 bin personeli istihdam edeceğiz. Ayrıca köylerimizin eksik imam ihtiyacını karşılamak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 kadro vereceğiz, müezzin, imam ve Kur’an öğreticisi olarak buralarda çalışacaklar. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi Yurtlar Kurumu'nun da ihtiyacı olan 10 bin 900 personelin 2018’de işe başlaması için gerekli izinleri aldık. Üniversitelerde 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda 2 bin ve üniversite hastanelerinde 7 bin yeni personel alınacak. Böylece bütün kurumlarımızda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek."