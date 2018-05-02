11 şeker fabrikasına 4,5 milyar TL'lik teklif

Türkiye Şeker Fabrikaları’nın (Türkşeker) 14 fabrikasının özelleştirilme ihaleleri ardı ardına gerçekleştirildi ve teknik olarak sonuçlandı.
Türkşeker’e ait 14 fabrikanın 11’ine teklif verilirken 3’ü için alıcı çıkmadı. Şu ana kadar 11 fabrika için verilen tekliflerin toplamı 4 milyar 564 milyon 200 bin lira olarak kayıtlara geçti.
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