11. Kalkınma Planı TBMM'ye sunuldu

2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu.

11. Kalkınma Planı TBMM'ye sunuldu
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11. Kalkınma Planı'na göre, 2023 yılında GSYH'nin 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi hedefleniyor.
 
11. Kalkınma Planı'nda, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması,  işsizliğin yüzde 9,9'a düşürülmesi, 4,3 milyon ek istihdam yaratılması  hedefleniyor
 

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