11 bin personel alınacak

AKDAĞ, atamalarla ilgili, "Yılsonuna kadar doktorlar hariç 11 bin sağlık personeli alacağız" dedi. Bakan Akdağ, bir TV kanalında soruları cevaplandırdı. FETÖ soruşturmaları kapsamında bakanlık içerisinde 2 bin 18 kişinin ihraç edildiğini söyleyen Akdağ, "Bugüne kadar 2 bin 18 kişiyi ihraç ettik. Ama çok önemli sayıdaki kişiyi açığa almıştık, görevlerine iade ettik. Önümüzde de ihraç için Başbakanlıkla görüştüğümüz bir liste var. Oldukça önemli sayıda da iadesini düşündüğümüz kişiler de mevcut. Neden açığa alınanların iadesinde çok çabuk davranmıyoruz? Çünkü acele davranma bir taraftan bizi, Allah korusun yanlışlıkla onları ihraca sürükleyebilir. Dolayısıyla arada kaldığımız durumlar için açığa alma durumunu sürdürüyor ve delilleri yeniden gözden geçiriyoruz. Bu yüzden açıkta olanların bir kısmı bekliyor. Yakın zamanda ihraç edeceklerimizin bir kısmı ve iade edeceklerimiz olacak" diye konuştu.

'MÜLAKAT UYGULAMASINI BAŞLATACAĞIZ'

2016 yılı içerisinde 11 bin personeli alacaklarını ifade eden Akdağ, şöyle konuştu: "Ekim ve Kasım aylarında 3'er bine yakın sınavla aldığımız sağlık personelini alacağız. Bu arada peyderpey doktorlarımızı da kuralarla atama yapıyoruz. Dolayısıyla bu sene 11 bine yakın personelin atamasını yapmaya gayret gösteriyoruz. 2017 yılında bize garanti olarak verilmiş atama sayısı 12 bin kişi. Bunun içinde doktorlar hariç. Bu sayı bana göre tabi ki de yetersiz inşallah bunu artırmaya çalışacağız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı mülakat uygulamasını biz de 2017 yılında başlatmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili Başbakanlığımıza bir teklifte bulunduk. Çünkü bizim göreve ilk başlayan personellerimizi ihtiyaç bölgelerinde tutmamız lazım."

'ASKERE HİZMET EDER HALDE OLACAK'

Terör bölgelerinde ihtiyaç durumunda sadece askere yönelik hizmet verecek hastanelerin olabileceğini anlatan Bakan Akdağ, "Silahlı kuvvetlerin ihtiyacı varsa bu hastanelerin bir kısmını da sadece askerlere hizmet eder halde tutacağız. Diyelim ki terör bölgesine çok yakın bir yerde yoğun ihtiyaç var. Biz oraya sivil hasta almayacağız, sadece asker hasta alarak hizmeti devam ettireceğiz. Silahlı kuvvetlerin bu askeri sağlık hizmetlerinde birden dörde kadar sıralanan rolleri var. Cephede başlıyor en gelişmiş hastanede tamamlanıyor. Rol bir ve iki cephede ve cepheye yakın yerde verilen hizmetler ve silahlı kuvvetler buna odaklanacak. Geri kalanını biz zaten hastanelerde yapacağız" diye konuştu.

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