104 yıllık Türk bankasının satışı askıya alındı

MARKA Yatırım Holding, Türk Ticaret Bankasını satın alma sürecini şirketin yaşadığı süreçler ve Türkiye'deki dalgalanmalardan dolayı geçici olarak askıya alındığını duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada, "Planladığımız hedeflerimize ulaşıldıktan sonra tekrar görüşmelere başlanılacaktır" denildi.

HİSSELER DEĞER KAYBETTİ

Marka Yatırım Holding hisseleri saat 13.00 itibarıyla yüzde 1,49 kayıpla 0,66 lirada bulunuyor. BIST-100 endeksi ise yüzde 0,42 artıda.

TÜRK TİCARET BANKASI

Türkbank olarak da bilinen Türk Ticaret Bankası A.Ş., 1913 yılında Adapazarı'nda Adapazarı İslam Ticaret Bankası adı altında bölge bankası olarak özel yatırımcılar tarafından kurulmuştur. 1937 yılında Türk Ticaret Bankası A.Ş. olarak yeniden adlandırıldı ve merkez ofisi 1952'de İstanbul'a taşındı.

6 mayıs 1997 tarihinde, bankanın yüzde 84,52'lik hissesi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredildi. Banka, 1998'de ihaleyle iş adamı Korkmaz Yiğit'e satıldı ancak ihale kısa süre sonra iptal edildi. 1997-2000 yılları arasında toplam 952 milyon 447 bin 814 dolar kaynak aktarımına rağmen satış imkanı bulunamayan bankanın 1 Temmuz 2001'de bankacılık yapma ve mevduat toplama yetkisi kaldırıldı. Ağustos 2002'de tasfiye kararı verildi. 18 Kasım 2003'te başlayan fiziki tasfiye süreci hukuki problemi nedeniyle tasfiyesi zaman alacak olan hesaplar haricinde tamamlandı.