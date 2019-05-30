'102 yıllık İnci Deri icralık oldu' iddiası

102 yıllık İnci Deri'nin, borçlarını ödeyemediği için icralık olduğu iddia edildi. Şirket hakkında iflas davası açıldığı ileri sürüldü.

'102 yıllık İnci Deri icralık oldu' iddiası
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5'i yurt dışında olmak üzere toplam 106 mağazası bulunan İnci Deri'nin, borçlarını ödemekte zorluk çektiği, yazdığı birçok çekin karşılıksız çıktığı ve şirketin icralık olduğu ileri sürüldü. Cumhuriyet'ten Emre Deveci'nin haberinde konuya yakın kaynakların, şirketin mahkemeye yaptığı konkordato başvurusunun kabul edilmediğini ve iflas davası açıldığını bildirdiği iddia edildi. 1917 yılında temelleri atılan İnci Deri, önce üretime sonra da zincir mağazacılığa yoğunlaşmıştı. Şirket, mağazalarında ayakkabı, çanta ve ceket gibi ürünler satıyor.

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