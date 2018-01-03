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100 milyarlık enjeksiyon

Büyümeyi tetikleyen ve şirketlere can suyu olan Kredi Garanti Fonu, 2018’de de sürecek. Kredi geri dönüşleri ve 2017’den kalan 50 milyar liralık kefalet piyasaya enjekte edilecek. 100 milyar liralık hacim oluşacak

100 milyarlık enjeksiyon

Büyümeyi tetikleyen ve şirketlere can suyu olan Kredi Garanti Fonu, 2018’de de sürecek. Kredi geri dönüşleri ve 2017’den kalan 50 milyar liralık kefalet piyasaya enjekte edilecek. 100 milyar liralık hacim oluşacak

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:55
100 milyarlık enjeksiyon
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TÜRKİYE'NİN ekonomik büyümesine pozitif katkı sağlayan ve finansman sıkıntısı çeken şirketlere can suyu olan Kredi Garanti Fonu (KGF) desteği yeni yılda da sürecek. KGF kefaletiyle sağlanan kredilerin geri dönüşlerinin yeniden kredi olarak tekrar kullandırılabilmesini ve kalan 50 milyar TL’lik limitin kullanıma açılmasını düzenleyen karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

200 milyarı kullanıldı

Kararda “Kullandırılan kefaletler kapsamında kredi verenlere tanımlanan toplam kefalet limiti içerisinde kalmak koşuluyla kefalet geri dönüşleri tekrar kullandırılabilir. Müsteşarlık geri dönüşlere ilişkin kullandırım esaslarını ve uygulanacak tazmin üst limitini belirlemeye yetkilidir” ifadesi yer aldı.

KGF’de 250 milyar TL’lik kefalet limitinin yaklaşık 200 milyar TL’lik kısmını kullanmış durumda. Kalan tutar bugüne kadar kullandırılmamıştı. KGF’nin sağladığı199.5 milyar TL’lik kefalet hacmi ile 221 milyar TL tutarında kredi hacmi yaratıldı.

Bu yılın ilk çeyreğinde KGF ile 100 milyar TL üzerinde bir kredi hacmi yaratılmış olacak. KGF kredilerinde geri dönüş oranının yüksekliği dikkati çekiyor. Takibe düşen alacak oranı binde 3 seviyesinde. KGF’nin tek başına 2017 büyümesine yüzde 1.5-2 katkı yaptığı da hesaplanıyor.

Ayrıca yapılan bir madde değişikliğiyle Hazine Müsteşarlığı, işletme hesabındaki tutarın 25 milyon liranın altına düşmesi durumunda işletme hesabına hesap bakiyesi
250 milyon lirayı geçmeyecek şekilde destek hesabı aracılığıyla aktarım yapmaya yetkili de olacak. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, alınan bu karar ile birlikte KGF’nin kalan 50 milyar TL’lik kefalet limiti de kredi olarak kullanıma açılmış olacak.

Büyümeyi olumlu etkileyecek
 
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, 2018’de girişim sermayesi sahiplerine dönük kredi çalışmaları devam edeceğini belirterek, şunları kaydetmişti: “KOBİ AŞ gibi yapıların KGF gibi Türkiye ekonomisinde sanayiyi destekleyen bir kaldıraca dönüşmesi gündeme gelecek. Geri dönüşlerle ilk çeyrekte 100 milyar TL’yi aşan KGF büyüklüğü olacak. KGF’de elde edebileceğimiz 100 milyar liralık bir büyüklük var; bunun sanayi ve ihracata dönük sektörlere kullandırılması büyümeyi olumlu etkileyecek.”

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Anahtar Kelimeler:
BüyümeEnjeksiyonKredi Garanti FonuKGF
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