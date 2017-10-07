100 kilogramdan 1,5 litre çıkıyor, litresi 40 TL'den satılıyor

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde 100 yıllık taş baskı sistemi ile hiçbir katkı maddesi kullanmadan sadece zeytini ezerek sıkıp yağını çıkartan Erdinç Tügen, sezonun ilk taş baskı zeytin sütünü üretti. 100 kilogramdan 1,5 litre elde edilen bu zeytin sütünün litresi piyasada ortalama 40 TL'den satılıyor.

100 YILLIK TAŞ DEĞİRMENDEN ÇIKIYOR

Kendi bahçesinde tamamen organik olarak yetiştirilen zeytinleri hasat eden Tügen, Ayvalık'ın Mutlu köyünde kurduğu butik otelin bahçesinde yaptığı tesis ile zeytin sütü üretiyor. Yaklaşık 100 yıllık taş değirmen ve baskı makinesiyle elde edilen zeytinyağı, zeytin sütü olarak isimlendiriliyor.

YAĞ BASKI USULÜ ALINIYOR

2017-2018 sezonunun ilk ürünlerini üreten Tügen ayrıca hafta sonu yapılacak zeytin şenliklerine herkesi davet etti. Tügen "Mutlu köyünde butik işletmem içerisinde 5-6 yıldan beri yağ elde ediyorum. Zeytinimizi ağacımızdan topluyoruz. Getiriyoruz 100-150 yıl evvelinde kullanılan bir ünite ile burada hiç ışıl işlem görmeden tamamen doğal zeytini işliyoruz ve yağ haline getiriyoruz. Zeytini taşımıza atıyoruz, öğütüyoruz, cibre haline getiriyoruz. Cibreyi çullarımıza koyarak baskı usulü süzerek yağını alıyoruz" dedi.

İLK HASAT YAPILDI

Tügen yeni sezonun ilk taş baskı zeytinyağı, zeytin sütünün üretimini yaptıklarını ifade ederek "2017-18 yılı zeytin mahsulüne Allah nasip ederse şimdi taş baskımızı çalıştırarak değirmenimizde zeytin ağaçlarımızdan tertemiz toplanmış zeytinimizi atıp ilk hasadımızın, yağını, 2017-18 hasadının ilk yağını çıkaracağız. Bu ilk zeytinyağı, iksir insanlara şifa olsun. İnsanlarımıza güzellikler getirsin. Hayırlı bir yıl olsun dileği ile besmele çekiyoruz ve sezonumuza başlıyoruz" dedi.