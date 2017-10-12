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‘10 yılda bakkal sayısı yüzde 31 azaldı’

Zincir marketlerin büyük bir hızla çoğalmaya devam ettiğini belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, “Bakkal ve büfe sayısı son 10 yılda yüzde 31 azalarak 240 binden 165 bine düşerken, sadece son bir yılda zincir market sayısı yüzde 13 artarak 28 bine ulaştı” dedi

‘10 yılda bakkal sayısı yüzde 31 azaldı’

Zincir marketlerin büyük bir hızla çoğalmaya devam ettiğini belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, “Bakkal ve büfe sayısı son 10 yılda yüzde 31 azalarak 240 binden 165 bine düşerken, sadece son bir yılda zincir market sayısı yüzde 13 artarak 28 bine ulaştı” dedi

12 Ekim 2017 Perşembe 21:31
‘10 yılda bakkal sayısı yüzde 31 azaldı’
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ZİNCİR marketlerin dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'deki kadar hızlı artmadığını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Dünyanın hiçbir yerinde zincir marketlerin esnafı bitirecek bir hızda açılmasına izin verilmiyor. Esnafı AVM ve zincir marketlere karşı korumak amacıyla çıkan Perakende Kanunu en kısa zamanda yeniden düzenlenmeli ve amacına hizmet eden bir noktaya getirilmelidir. Bu aynı zamanda Anayasa'nın 173. maddesinde yer alan ‘Devlet esnaf ve sanatkârı koruyucu ve kollayıcı tedbirleri alır’ hükmüne de uygun olacaktır” diye konuştu.
‘ZİNCİR MARKETLER MANTAR GİBİ ÇOĞALIYORLAR’
Gelişmiş ülkelerin kendi ulusal mağazalarını bile kolaylıkla ve istedikleri yerde açmalarına izin vermediğini belirten Palandöken, “Yabancı menşeli zincir marketler, istedikleri yerde ve kolaylıkla şube açarak mantar gibi çoğalıyor. Batılı ülkeler kendi esnafını zincir marketlere karşı korurken, bizim esnafımız her geçen gün marketlerin karşısında eriyip yok oluyor. Buna bir dur diyebilmek için Perakende Kanunu yeniden düzenlenmeli ve market açılması nüfus oranı başta olmak üzere belirli kurallara bağlanmalı” dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
TESK Genel Başkanı Palandöken
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