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10 yıl erken emekli olabilirsiniz!

İkinci emeklilik getiren sistemdeki çalışan sayısı 8.3 milyona ulaştı. Sistemde 10 yıl kalan 56 yaşına geldiğinde emekli olacak. Erkekler için yaşta 5, primde 10 yıl, kadınlar için yaşta 2, primde 10 yıl erken emeklilik fırsatı var

10 yıl erken emekli olabilirsiniz!

İkinci emeklilik getiren sistemdeki çalışan sayısı 8.3 milyona ulaştı. Sistemde 10 yıl kalan 56 yaşına geldiğinde emekli olacak. Erkekler için yaşta 5, primde 10 yıl, kadınlar için yaşta 2, primde 10 yıl erken emeklilik fırsatı var

19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:25
10 yıl erken emekli olabilirsiniz!
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BU yılın başında çalışanlara ikinci emeklilik imkanı sunan otomatik katılımlı BES başladı.

Önce 1000 ve üzeri çalışanı olan işyerlerindeki 45 yaş ve altındaki çalışanlar sisteme girdi. Daha sonra Nisan'da buna kamu kurumları katıldı. Son olarak da Temmuz ayı ile birlikte 100-250 arasında çalışanı olan şirketler sisteme dahil oldu. 30 Haziran itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı da 6 milyon 811 bin 854'e ulaştı. Temmuz ayı ile birlikte 1.5 milyon kişinin daha katılmasıyla sayı 8.3 milyon kişiye ulaştı.

Otomatik katılımla BES'e dahil olanlardan prime esas kazancın yüzde 3'üne karşılık gelen tutarda katkı payı kesintisi yapılıyor.

ÜÇ AYRI DEVLET DESTEĞİ

İsteyen çalışan cayma hakkına sahip. Ancak sistemde kalanlar 3'lü teşvikten yararlanma imkanına sahip. Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, yüzde 25 devlet katkısı veriliyor.

2 aylık cayma süresi sonrasında sistemde devam eden çalışanlara da ek olarak bin lira tutarında devlet katkısı sağlanıyor.

Ayrıca emeklilik halinde hesabındaki birikimi yıllık gelir sigortasıyla almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5'i kadar ilave devlet katkısı teşviki veriliyor.

56 YAŞ SINIRI VAR

Sistemde en az 10 yıl kalanlar devlet desteklerinin tamamını alıyor. Bu kişiler 56 yaşına geldiklerinde ise ikinci bir emeklilik hakkı kazanıyorlar. Şu anda 4A'lı yani eski SSK'lı olarak çalışmaya başlayan bir erkek için emeklilik şartları 61 yaş ve 7.200 gün (20 yıl) prim. Kadın çalışan ise 7200 gün (20 yıl) prim ödeyip 58 yaşında emekli olabiliyor. BES ise 10 yıl 56 yaş şartıyla erkekler için yaşta 5 yıl, primde 10 yıl erken emeklilik imkanı sunuyor. Kadınlarda ise yine yaşta 2, primde 10 yıl erken emekli olma imkanı bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
EmeklilikSistemBeş
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