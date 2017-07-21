TÜRK Hava Yolları Miles&Smiles programı işbirliği ile gerçekleşen kampanya kapsamında müşterilerini ilk olarak San Francisco’ya uçuran Turkcell Platinum şimdi de 10 müşterisini Dubai’ye uçuracak. Turkcell Platinum’un cep telefonu uygulamasındaki ‘çekilişe katılın’ butonuna tıklayıp formu dolduran herkes, Dubai’ye gidiş dönüş uçak bileti kazanma şansına sahip olacak. 10 Ağustos’a kadar sürecek kampanya kapsamında her gün çekilişe katılıp, kazanma şansını artırmak mümkün. 14 Ağustos’ta yapılacak çekilişte kazananların Miles&Smiles hesabına İstanbul-Dubai gidiş dönüş uçak biletinde kullanılmak üzere 35.000 mil yüklenecek. Üstelik millerle alınacak uçak bileti sırasında çıkacak vergiler de Turkcell Platinum tarafındn karşılanacak. Miller 1 Kasım-30 Kasım 2017 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde İstanbul-Dubai için tek kişilik gidiş dönüş biletlerinde kullanılabilecek.