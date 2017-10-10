'10 dakikada plakanızı alın'

ARAÇ muayenelerinde uygulanan kusur tablosunda yapılan değişiklikle standartlara uygun olmayan plakaların, muayeneden geçmediğini belirten TŞOF Başkanı Apaydın, “Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) yanlış ceza yazılmasına da neden olan, plakalarda rakamların arasında vida bulunması, yazıların silik, bold, italik veya kapatma şeklinde olması ağır kusur kapsamında değerlendiriliyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce 3 Temmuz itibarıyla geçerli olan kusur tablosu yeniden düzenlendi. Yeni düzenleme ile HGS yanlış ceza yazılmasına da neden olan rakamların arasında vida bulunması, yazıların silik, bold, italik ve kapatma şeklinde olması ağır kusur olarak değerlendiriliyor. Söz konusu düzenlemeyle plakalardaki yazı ve rakamların, Karayolu Trafik Kanunu’nun tescil plakaları bölümünde belirtilen 11 santimetre genişliğinde, 52 santimetre uzunluğunda olmayan plakaların bulunduğu araçlar, TÜVTÜRK tarafından yapılan araç muayenesinden artık geçmiyor” dedi.

'MERDİVEN ALTI PLAKALAR STANDART DIŞI'

Plakaların basım ve dağıtımının, TŞOF ve bağlı odalara verildiğini hatırlatan Apaydın, şunları kaydetti: “Merdiven altı yerlerde basılan plakalarda belirlenen standartların dışına çıkılmaktadır. Sahte plakalar terör, gasp, soygun gibi kötü işlerde kullanılıyor. Sahte plaka basan, dağıtan ve aracına takanlara para cezası uygulanıyor. TÜVTÜRK fenni muayene istasyonlarında temmuz ayı itibarıyla 'sahte' olarak nitelendirilen, standardın dışında basılan plakalar birinci derecede ağır kusurlu sayılıyor. Silik, italik veya bold olarak yazılan, rakam ve harflerin arasında vida olan, ortasındaki boşluğun köşeli şeklinde olması gibi standarda uygun olmayan plaka takılı araçlar, muayeneden geçmiyor. Araç sahipleri plakalarını standartlara uygun odalarımızda 10 dakika içerisinde bastırabiliyor. Şu an sorun yaşanmıyor. İsteyen herkes odalarımızda kısa sürede plakalarını bastırabilmektedir. Hiç kimse rastgele yerde plaka bastırıp aracına taktırmasın. Sahte plaka takmanın cezası olduğu gibi TÜVTÜRK istasyonlarında araç muayenesi yapılmıyor.”

'HIZLI GEÇİŞ İÇİN UYGULAMAYA GEÇİLDİ'

Aracın kimliği niteliğindeki plakaların, standartların dışında olması halinde otoyol ve köprülerde görüntüleme cihazları tarafından okunmadığını belirten Apaydın, “Plakalarda standartlara hızlı şekilde geçişin sağlanması için böyle bir uygulamaya geçildi. Plakaların değişimi için araç sahiplerinin trafik şube müdürlüklerine başvurmaları ve temin edecekleri formları doldurmaları yeterli. Temin edilen belgeyle il ve ilçelerde TŞOF’a bağlı odalarımızdan ve kayıt tescil bürolarında yaklaşık 10 dakikada değiştirilebiliyor” açıklamasında bulundu.