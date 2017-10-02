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10 bin ton hasat bekleniyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yaklaşık 30 bin dekar ekim alanından 10 bin ton kuru fasulye hasadının beklendiği belirtildi

10 bin ton hasat bekleniyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yaklaşık 30 bin dekar ekim alanından 10 bin ton kuru fasulye hasadının beklendiği belirtildi

02 Ekim 2017 Pazartesi 11:25
10 bin ton hasat bekleniyor
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TÜRKİYE'NİN yüzde 6 kuru fasulye ihtiyacını Bitlis’in Ahlat ilçesinin karşıladığı belirtilirken, üretilen kuru fasulye tadı ve lezzetiyle de oldukça beğeniliyor. Ahlat Ziraat Odası (AHZO) Başkanı Necat Demirden, fasulye hasadının yapıldığı alanları gezerek çiftçileri ziyaret etti.
Oldukça verimli ve kaliteli bir ürün elde edildiğini anlatan Demirden, Ahlat fasulyesinin tadı ve lezzetinin yöreye has olduğunu belirterek her geçen gün kaliteli ve leziz Ahlat fasulyesine rağbetinde arttığını söyledi. Bu yılki ürün verimlilik ve kalitesinden memnun olduklarını ifade eden Demirden Ahlat’ta fasulye hasadında son günlerin yaklaştığını ve çiftçilerin büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirterek,"Ahlat ovasında yaklaşık 30 bin dekar alanda kuru fasulye hasadı yapıldı. Dekar başına ortalama 350 kilogram ürün elde edilmektedir. Bu yıl 10 bin ton fasulye hedefliyoruz. Ülke ekonomisine ise 50 milyon liralık bir katkı sağlıyoruz. Buda Türkiye de beyaz fasulye üretiminin yüzde 6’sına tekabül ediyor ve Ahlat olarak bu oranı karşıladığımızı gösteriyor. Özellikle teknolojik araç ve gereçlerle hasat yapılırken, yüzlerce insan için tarım alanlarımız ekmek kapısı oldu. Tüm çiftçilerimizin bereketli ve bol ürün elde etmelerini temenni ediyorum" dedi.
Öte yandan tarlalarda toplanan kuru fasulyeler birçok araç ve gereçlerle ayıklama, eleme ve çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra piyasaya satışa sunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
BitlisHasatKuru FasulyeFasulye
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