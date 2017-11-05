'10 ayda 50 bin konut'

TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı açıklamada vatandaşların en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak için 2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin konut inşa edeceklerini belirtti. Turan, "Planlı üretim disiplinleriyle 2023 yılına kadar Anadolu’nun pek çok şehrinde on binlerle ifade edilen, yüksek yaşam kalitesine sahip yeni yaşam alanları inşa edeceğiz. Orta vadede 2016-2019 yılları arasında Türkiye genelinde yaklaşık 259 bin 220 konut inşa edeceğiz” dedi.

‘2017 YILINDA KONUT ÜRETİMİ HIZLA DEVAM EDİYOR’

2016-2019 yılı stratejisi çerçevesinde hedeflerinin 259 bin 220 konut yapmak olduğunu vurgulayan Turan, “Bu çerçevede 2017 yılında 50 bin konutu ihale ettik ve inşaatına başladık. 2023 yılı hedeflerimizi gerçekleştirmek için yılda yaklaşık 65 bin konut üreteceğiz. Her yıl yaklaşık 65 bin konutu konut sahibi olamamış dar gelirli vatandaşlarımıza sunacağız. Bu yılda hedefimiz hedefimizi yakalamış olacağız" diye konuştu. "Sosyal konut üretim rakamı ile milletimize kaliteli ve güvenli konutlar inşa etmenin, güzel şehirlerde yaşama idealine hizmet etmenin memnuniyeti içindeyiz" diyen Turan, şöyle devam etti: "En az sayısal hedefler kadar önemli olan konutların kalite ve niteliklerine yönelik 2014’te başlayan yenilenme sürecinin de başarılı neticelerini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle Anadolu şehirlerimizde yeni üretim modelimiz ile mahalle kültürüne katkı sağlayan, yatay yapılaşmayı esas alan, şehirlerin yöresel çizgilerinden izler barındıran binlerce konutun inşası sürüyor. Bu projeler, kadim ve modernin harmanlanması üzerine geliştirdiğimiz ‘şehirlere değer katan projeler’ vizyonunun yansımasıdır. Kurum olarak yoğun bir çalışma sürecindeyiz. Milletimizin sevincinden güç alıyoruz."