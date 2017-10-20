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1 tonluk talep yetersiz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına gelen 1 tonluk talebin yetersiz olduğunu belirterek, “Proje daha iyi anlatılmalı” dedi

1 tonluk talep yetersiz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına gelen 1 tonluk talebin yetersiz olduğunu belirterek, “Proje daha iyi anlatılmalı” dedi

20 Ekim 2017 Cuma 07:37
1 tonluk talep yetersiz
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CUMHURBAŞKANI Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına gelen talebin yetersiz olduğunu söyledi. TV’de konuşan Ertem, altın sertifikasının daha iyi anlatılması gerektiği belirtti. 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, altın tahvili ve kira sertifikasıyla ilgili başvuruların iyi gittiğini ifade ederek, “Şu ana kadar 5 bin kişi, 1 ton altın getirip kira sertifikası veya tahvil aldı. Bu da yaklaşık 
150 milyon liraya tekabül ediyor” açıklamasını yapmıştı. Şimşek, Türkiye’de yastık altında 2 bin 200 ton (100 milyar dolarlık) altın olduğunu tahmin ettiklerini belirtmişti. 
Gündemdeki gelişmeleri değerlendiren Cemil Ertem, ABD ile yaşanan vize krizinde sona doğru gelindiğinin altını çizerek, sorunda kur çok sert tepki vermişti ama şimdi bu düzeliyor” diye konuştu. 
Ertem, şöyle devam etti: “Yıl sonu bilanço kapama gibi etkiler dışında kurda güçlü bir çıkış beklemiyorum. TL’nin hâlâ gelişmekte olan para birimlerine karşı güçlü devam ettiğini söyleyebiliriz. Enflasyonu göze alabiliriz ama işsizliği aşağı getirmek durumundayız. Ekonomi politikalarında tercih işsizliği aşağı çekmek olmalı. Sanayici ve ihracatçılara uygulanan faizler kabul edilemez, bunu halletmek zorundayız.”

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Cemil ErtemProjeTalep
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