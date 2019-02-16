1 milyon mükellefe KDV iadesi yapılacak!

HÜKÜMET, vergi sistemini daha basit, etkin, geniş tabanlı ve daha adil bir yapıya kavuşturmak için vergi mevzuatının sadeleştirilmesine yönelik çok önemli adımlar atmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, firmaların uzun süredir beklediği KDV iadesi düzenlemesi konusundaki KDV Tebliği değişikliğini yaptı. 1 milyon mükellefi ilgilendiren KDV iadesi düzenlemesi ile küçük işletmelerde iade sistemi basitleştirilirken, 1 Ocak 2019'dan itibaren indirim hakkı kullanılacak. 2018 takvim yılına ilişkin mal ve hizmet alımlarına ait belgelerin 2019 takvim yılı aşılmamak koşuluyla ilgili deftere kaydı halinde bu belgelerdeki KDV tutarları indirim konusu yapılabilecek.

ALBAYRAK AÇIKLAMIŞTI

Albayrak, "Belirli şartları sağlayan mükelleflerimizin Yeminli mali müşavirlerce hazırlanmış KDV iadesi tasdik raporu ile talep ettikleri KDV iade tutarlarının yüzde 50'sinin, yapılacak ilk kontrollere göre 10 iş günü içinde teminat alınmaksızın, kalan tutarın daha sonra yapılacak kontroller çerçevesinde iade edilmesini öngören bir sistemi de oluşturacağız" demişti. Tebliğdeki takvim yılı ibarelerinde değişiklikler yapılırken, yeni tebliğin en önemli hükümleri KDV iadesi düzenlemesi oldu. İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade taleplerinde, işlemin gerçekleştirildiği yılı izleyen Ocak-Kasım döneminde iadeye konu vergi beyan edilecek. İndirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle iade için vergi dairelerine başvurulacak.

TALEPLER İNCELENECEK

Bu sürelere uygun olarak yeminli mali müşavir indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunlu olup, bu sürede iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilecek.