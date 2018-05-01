1 Mayıs'ta en anlamlı zam Gazipaşa'da

GAZİPAŞA Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kendi personeli ile Antalya Büyükşehir Belediyesi personelini Selinus sahilinde kahvaltıda bir araya getirdi. Personelin ailesiyle birlikte katıldığı kahvaltı sonrası kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Adil Çelik, müjde verdi. Kısıtlı imkanlarla özveriyle çalışan personelin ilçede bir tarih yazdığını belirten Çelik, "Sizlerle çok iyi işler başardık, inşallah daha güzel işleri de hep birlikte yapacağız. İmkanlarımız kısıtlı, gönlümüzden çok daha fazlası geçiyor ancak imkanlarımız ölçüsünde taşerondan kadroya geçen personelimize yüzde 5 oranında bir zam yapma kararı aldık. Devletimizin verdiği desteğe karşı bizler de karınca kararınca bir destek vermek istedik. Hepinize kazasız belasız günler ve hayırlı kazançlar diliyorum. İşçi Bayramınız kutlu olsun" dedi. Başkan Çelik'in konuşmasının ardından durarak uzun atlama, halat çekme ve penaltı atma yarışları düzenlendi. Başkan Çelik yarışmalara katılarak personeliyle yarıştı. Yarışmalar sonucunda birincilere başarı belgesi verildi.