1 Haziran'da başlıyor! 200 bin liralık destek...

HÜKÜMET, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini desteklemek için genç girişimcilere 200 bin lira hibe verecek. Akıllı ulaşım, enerji ve temiz teknoloji, sanayide dijital dönüşüm, sürdürülebilir tarım ve beslenme konularında teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirecek firmaların oluşturulmasına yönelik destek 1 Haziran'da başlıyor. Kariyer Geliştirme Programı kapsamında da doktoralı bilim insanlarının çalışmalarına 36 ay süresince 360 bin liraya kadar proje desteği verilecek.

30 ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlerin bilimsel çalışmalarına verilen teşviklerin bu yıl da devam edeceğini, Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı kapsamında girişimcilerin fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesini amaçladıklarını belirtti. Kariyerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının projelerini desteklediklerini belirten Varank, "Bu yıl üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla çıkan 30 araştırmacı ödüllendirilecek. Gençlere yönelik 78 adet bilim kitabı basılacak" dedi.

DENEYAP ATÖLYESİ

Bakan Varank, 30 adet Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin hizmete sunulacağını ifade ederek, "TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı, Bilim Şenlikleri Destekleme Programı, Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında gençlere yönelik çok sayıda proje desteklenecek. Genç araştırmacılarımızın bilimsel projeleri teşvik edilecek" değerlendirmesini yaptı.

GİRİŞİMCİLERİN ÖNÜ AÇILIYOR

Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı kapsamında genç girişimcilere iş fikirlerini hayata geçirmek için ihtiyaç duydukları eğitim, mentorluk, teknolojik altyapı, müşteri ağına erişim gibi birçok konuda destek veriliyor. Yapay zekâ, makine öğrenmesi, büyük veri, blockchain, artırılmış ve sanal gerçeklik, nesnelerin interneti gibi teknolojileri kullanarak dijital dönüşümü hızlandıracak girişimci adayları için bu yıl 200 bin lira hibe verilecek. Fikirlerinin pazar ve teknik doğrulamalarını yaptırarak şirketleşme öncesi ihtiyaç duydukları destek 1 Haziran'da sağlanacak. Programla nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanıyor. TÜBİ- TAK tarafından uygun bulunan iş planları için belirlenen tutar kadar geri ödemesiz teknogirişim desteği sağlanıyor.

DOKTORALILARA 360 BİN LİRA

Kariyer projeleri kapsamında da doktoralı bilim insanlarının çalışmalarına 36 aya kadar üst limiti yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 360 bin lira destek sağlanacak. TÜBİTAK tarafından sağlanan destekle kariyerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarına proje desteği vererek teşvik edilmesi amaçlanıyor. Hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması hedefleniyor. Bu program için zaman kısıtlaması bulunmuyor, yıl boyunca başvuru yapılabiliyor.