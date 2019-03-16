1 günde 3 müjde! 9 bin liraya çıkarıldı!

MİLLİYET'TEN Mithat Yurdakul'un haberine göre, evlenecek genç çiftlere açılan “çeyiz hesabı”nda sağlanan devlet katkısının üst sınırı yükseltildi. Çeyiz hesabıyla devlet desteğinden yararlanmak için bazı şartlar bulunuyor. Evlenmenin ertelenmesi durumunda başvurunun belli bir zaman diliminde ilgili makama yapılması gerekiyor.

Çeyiz hesabı yönetmeliğinde değişiklik yapan karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, çeyiz hesabı devlet katkısında 5 bin lira olan üst sınır, 9 bin liraya yükseldi. Çeyiz hesabına devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 36 ile 47 ay arasında olanlar için yüzde 20 ve 6 bin 500 lira, 48 ile 59 ay arasında olanlar için yüzde 22 ve 7 bin 500 yüz lira, 60 ay ve üstünde olanlar için yüzde 25 ve 9 bin lira olacak. Devlet katkısının hesaplanmasında, evlilik tarihinde ya da evlilik amacıyla çekim hakkının kullanıldığı tarihte çeyiz hesabında biriken tutar esas alınacak. Devlet katkısı bu tutarın yüzde 25’ini ve azami 9 bin lirayı geçemeyecek.



Hesabın açılması

Çeyiz hesabı, bankaların yurtiçi şubelerinde TL cinsinden mevduat hesabı olarak açılabiliyor. Herkes bir çeyiz hesabı açabiliyor, ortak hesap olarak açılamıyor. Birden fazla çeyiz hesabı açılması durumunda, ilk başvurulan hesaba devlet katkısı ödeniyor. Çeyiz hesabına aylık veya 3 aylık olarak ödeme yapılabiliyor.



Ne zaman çekilecek?

Çeyiz hesabında biriken paranın tamamı, evlenmeden 2 ay öncesine kadar çekilebilecek. Hesaba katılım için 155 lira 26 kuruş olan asgari ödeme tutarı olacak. Bu tutar yeniden değerleme oranına göre artacak.



Aranan şartlar ne?

Çeyiz hesabı için, hesap açanın 27 yaşını doldurmaması gerekiyor. Ayrıca ilk evliliğini yapacak olması, evlilik tarihinden önce de en az 3 yıl hesaba düzenli ödeme yapması gerekiyor. Çeyiz hesabı açıldığında banka ile müşteri arasında özel, “çeyiz hesabı sözleşmesi” yapılması gerekiyor. Katılımcının aylık ödeme planını seçmesi halinde hesabın açılmasını takip eden her bir 12 aylık dönem içerisinde üç defadan fazla; üç aylık ödeme planını seçmesi halinde ise bir defadan fazla düzenli ödemeyi aksatamaması da şartlar arasında.



Para nasıl çekilecek?

Hesap sahibi, evlilik tarihinden itibaren 6 ay içerisinde aile cüzdanı ve ilk evliliği olduğuna dair ilçe nüfus müdürlüklerinden alacağı belge ile birlikte çeyiz hesabının bulunduğu bankaya gidecek. Banka, 9 bin liraya kadar olan devlet katkısını, kendisine aktardıktan sonraki gün içinde hesap sahibinin çeyiz hesabına aktaracak. Sözleşmede belirlenen bir dönem içerisinde, çeyiz hesabından en fazla iki defa çekim hakkı tanınıyor. Hesapta kalan bakiyenin, çeyiz hesabının açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması gerekiyor. Evlilik amacıyla kullanılacak çekim hakkı ise bir defada kullanılacak.



Bankalar arasında taşınabilecek

Çeyiz hesabı bankadan bankaya taşınabilecek. Hesabın taşınması sebebiyle katılımcıların hesap getirilerinden kesinti yapılamayacak, ücret, komisyon ve benzeri masraf alınamayacak.



Parayı çekip evlenmezse...

Evlilik amacıyla çekim hakkının evlilik tarihinden önce kullanılması ve herhangi bir sebeple evliliğin gerçekleşmemesi durumunda, çekim tarihinden en geç 3 ay içerisinde evlendirme dairelerine başvuruluyor ve çekim hakkının kullanıldığı bankaya başvurularak çeyiz hesabının devamı talep edilebiliyor. Hesabın statüsünün devam edebilmesi için çeyiz hesabının açılış tarihinden itibaren asgari tutarlar toplamının hesaba yatırılması gerekli.



Ev imalatında e-ticarete vergi yok

Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla, oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar vergiden muaf olacak. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere, düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel teşkil etmeyecek.



Tazminata vergi iadesi

Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, kıdem tazminatı, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar, 27 Mart 2018’den itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanun’la gelir vergisinden müstesna edildi. Yeni başvurularda 1 Ocak 2014’ten önceki dönemler zaman aşımına uğradığından, bu dönemlere ilişkin başvurular kabul edilmeyecek. Düzeltme zaman aşımı süresi içinde yapılmış olması şartıyla, maddenin yürürlüğe girdiği 30 Ocak 2019’dan önce yapılan ve düzeltme veya şikayet aşamasında bulunan düzeltme talepleri üzerine de gerekli ret ve iade işlemleri yapılacak. Düzenleme kapsamında yapılacak iadeler, 27 Mart 2018’den önce kesilen gelir vergisiyle sınırlı tutuldu.



Öte yandan pilotlar ve kabin memurlarının 1 Şubat 2019’dan itibaren aylık ücretlerinin gerçek safi değerinin yüzde 70’i gelir vergisinden istisna edildi.