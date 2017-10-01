1. Antalya Ticaret Zirvesi gerçekleşti

"Business Networking Akademi"den Ertuğrul Belen’in moderatörlüğünde gerçekleşen "Etkili ve Hızlı Tanışma Seansı"nda karşılıklı ikili görüşmeler yapıldı. Üç’er dakikalık periyotlarla yer değiştiren katılımcılar, birbirlerini tanıma ve yeni işbirlikleri kurma fırsatı yakaladı.

"Bu birliktelik Antalya’nın geleceği için en güçlü ışıktır"

Ticaret Zirvesi’nin açılışında bir konuşma yapan ATSO Başkanı Davut Çetin, zirvenin Antalya’nın dört girişimci topluluğunu bir araya getirdiğini belirterek, "Böyle bir işbirliğinin gerçekleştirmesi başlı başına alkışlanacak bir olaydır. Genç girişimcilerin herkese örnek olduğu bu birliktelik için; TOBB Antalya Genç Girişimciler Kurulu ile Antalya Genç İş Adamları Derneği (ANTGİAD), Antalya İş Kadınları Derneği (ANTİKAD) ve Yörük Sanayici ve İş Adamları Derneği (YÖRSİAD) başkanlarımızı gönülden kutluyorum. Bu birliktelik Antalya’nın geleceği için en güçlü ışıktır, en önemli yatırımdır. Bizim nesil Antalya için gerekli olan birlikteliği yeterli düzeye getiremedi. Çoğumuz kendi işimizde ilerledik, fakat büyük çaplı ortak projeler yapamadık. Bir kentin en önemli sermayesinin kentin kimliği olduğunu geç anladık. Turist sayısını, ihracat miktarını, altyapı yatırımlarını konuştuk, fakat sosyal sermayemizi ihmal ettik. Küresel rekabete değil, yerel rekabete önem verdik. İşte siz bu birliktelikle büyük bir değişime imza atıyorsunuz. Kardeşlik ruhuyla Antalya için birlikte çalışmaya devam ederseniz hem siz daha başarılı olacaksınız hem de Antalya’ya yeni bir model getireceksiniz" dedi.

"Modern işbirliği ağlarına ihtiyacımız var "

Fikri hür, vicdanı hür, sorgulayan bireyler olmadan ekonomik ve sosyal kalkınma olamayacağını vurgulayan Davut Çetin konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Networking, ağ oluşturma, yani birlikteliği değer yaratan bir sürece dönüştürme bütün işadamlarının öğrenmesi gereken bir konudur.Türkiye’de siyasi, dini, bölgesel gruplaşmalar geleneği vardır, fakat modern işbirliği ağları çok yetersizdir. Geleneksel gruplaşmaların hangi boyutlara ulaştığını geçen yıl hain darbe girişiminde en kötü şekilde gördük.Eskiden tanışmalarda nerelisin diye sorulurdu, sonra hangi gruptansın, hangi taraftasın diye sorma başladı. Bir insanı bir sürünün parçası gibi görmek insana hakarettir. Artık bu bakış açısından herkes kurtulmalıdır. Ulus veya millet; anayasa ile devletini kurmuş, eşit vatandaşları temsil eder. Cumhuriyetin 10. yıl marşı ’imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz’ der. Devlet nezdinde, hukuk önünde eşit vatandaş olmadan güçlü millet olunamaz.Bu nedenle artık geleneksel gruplaşmalar yerine modern networklere, yani modern işbirliği ağlarına ihtiyacımız var. Fikri hür, vicdanı hür, sorgulayan bireyler olmadan ekonomik ve sosyal kalkınma olmaz. İşte bu salonda bu insanları, Antalya’yı, hatta Türkiye’yi bilgi çağına taşıyacak girişimcileri görüyorum ve bundan büyük mutluluk duyuyorum. Bu tür eğitimlerle herkesi kucaklayın, işbirliği ağını kurumsal bir sistem haline getirin. Önce Antalya’yı, sonra Türkiye’yi ’onun adamı, bunun adamı, o taraftan bu taraftan’ bakışından kurtarın.

Grup değil, ekip, yani takım olun. Çünkü bir takımda herkes önemlidir, herkesin tamamlayıcı bir görevi vardır. Her girişimcide liderlik vasfı olduğunu unutmayın. Aksi halde zaten işinizde başarılı olamazsınız. Bu liderliğiniz sektörünüze ve Antalya’ya değer katmalıdır."

"Antalya hızlı büyüdüğü için geleneklerimizi, değerlerimizi koruyamadık"

Ekonominin gelişmesinde kurumların, geleneklerin ve iş ahlakının çok önemli rol oynadığını belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, "Geçmişte daha küçük bir kent iken, Antalya’da bir eşraf kültürü vardı, geleneklerimiz vardı. Antalya hızlı büyüdüğü için geleneklerimizi, değerlerimizi koruyamadık. Ticaret ve Sanayi Odası olarak son dönemde çok fazla sıkıntı yaşamamıza rağmen bu konularda adımlar attık. Bu dönem gerçekten zor bir dönemdi. 2015’de seçimler, sonra terör ve Rusya krizi başladı, Hükümet değişti, arkasından 15 Temmuz geldi, bu yıl referandum yapıldı. Başka sorunlar da yaşadık. Böyle bir ortamda; iş ahlakı, inovasyon, ihracat kümeleri, estetik, yeşil ekonomi gibi konulara öncelik verdik. Kültür sanat yatırımları yaptık. Etik sözleşmelerle Türkiye’de bir oda olarak bir ilki yaptık, iş ahlakını gündeme getirdik. Küresel işbirliği için Dış Ticaret Kulübü kurduk. Bu yılı inovasyon yılı ilan ederek yine Antalya’da ekonomisinde ilk kez inovasyon konusunda çalışmalar başlattık. Dijital alanda Odalar arasında elektronik belgelendirmede Türkiye’de ilk olduk diyebilirim. E-Oda çalışmasını hayata geçirdik, şimdi mobil-oda, yani cepte oda çalışmasındayız. Dijital ekonomi, endüstri 4.0 alanlarında öncü çalışmalar yapıyoruz. Bugün burada yapacağınız Networking etkinliği bu çalışmalarımızı tamamlayan ve Antalya’ya ufuk açacak bir etkinliktir. Oda olarak bu çalışmalarda da her zaman yanınızda olacağız. Bu etkinlikten sonra sosyal girişimcilik, sosyal inovasyon ve kitlesel fonlama konularını da ele almanızı rica ediyorum."

" İlçelerimizde kalkınmayı hızlandıracak %100 yerel üretim modelidir "

Antalya’da birkaç aydır bazı konuları gündeme getirmek için çalıştığını belirten Davut Çetin konuşmasını şöyle tamamladı;

"Bir konu kitlesel fonlamadır. Kitlesel fonlama geleceğin en önemli finansman modeli olacaktır. Bu konuyu aylar önce gündeme getirmiştim, şimdi yasal çerçeve oluşturuluyor. Bir başka konu özellikle ilçelerimizde kalkınmayı hızlandıracak %100 yerel üretim modelidir. Bu konularda ilerlemek için güçlü ağ modellerine ve sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Ülke olarak ve Antalya olarak marka değerimizi artırmak en önemli hedefimiz olmalıdır. Ülke olarak marka değerimizi artırmak için demokrasi, hukuk, eğitim ve kültür alanında en ileri düzeyde olmalıyız. Kültür-sanat, çevrenin korunması, estetik, gastronomi, kırsal turizm, spor, sağlık, eğlence konularında ilerleme sağlarsak marka değerimiz artar. Sanat, gastronomi, spor alanında ilerleme var, fakat estetik, eğlence ve çevre koruma alanında daha hızlı ilerlememiz gerekiyor. Bu konularda yapıcı bir tartışma ortamı oluşturmamız gerekiyor.Aslında Antalya’da ciddi bir yaratıcı potansiyele de sahibiz. ATSO olarak düzenlediğimiz inovasyon yarışmamızda, vitrin yarışmamızda bunu yakından gördük. Dünya çapında başarılara imza atan, işler çıkaran firmalarımız, girişimcilerimiz var. Bu nedenle artık hep birlikte kısır tartışmaları geride bırakacağız. Vizyonumuzu sürekli olarak geliştireceğiz, dünyaya açılacağız. Birbirimizi destekleyerek, işbirliğiyle Antalya’yı büyüteceğiz ki, biz de beraber büyüyelim. Sizler Antalya’yı çok daha ileriye götüreceksiniz, kendi işinizde de daha başarılı olacaksınız. Bugün bu etkinlik de bize bunu kanıtlıyor."

Zirveye; ATSO Başkanı Davut Çetin, Meclis Başkanı Süleyman Özer, TOBB Antalya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ulaş Yıldırım, Antalya Genç İş Adamları Derneği (ANTGİAD) Başkanı Volkan Barutçu, Antalya İş Kadınları Derneği (ANTİKAD) Başkanı Leman Sedef Tuna, Yörük Sanayici ve İş Adamları Derneği (YÖRSİAD) Başkanı Semin Beken, ATSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile çok sayıda işadamı katıldı.



