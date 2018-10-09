1 Ağustos'tan sonra kredi kullananları sevindirecek haber!

ENFLASYONDA Topyekün Mücadele Programı'nda birbirinden önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Ağustos'tan itibaren kullanılan kredilerin faiz oranında yüzde 10 indirime gidildiğini duyurdu.

BANKALARA TEŞEKKÜR

Bu süreçte elini taşın altına koyan bankalara teşekkür eden Bakan Albayrak, "Bankalara yeniden yapılandırma tavsiye kararı için tekrar teşekkür ederim. 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere bankalarımız yüksek faizle kullandırılmış kredilerin faizlerinde yüzde 10 indirim yapacak" dedi.

"ELEKTRİĞE VE DOĞALGAZA ZAM YOK"

Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını da belirten Albayrak, "Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak. Bekleyen KDV iadelerini hızlandıracağız, yıl sonuna kadar başvurular sonuçlandırılacak. KDV iadesi başvurusunda ilk 10 günde yüzde 50 iade yapacağız" şeklinde konuştu.